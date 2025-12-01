पुणे : पुण्यातील रुग्णालयात ‘एचआयव्ही’ बाधितांसाठी आधुनिक औषधोपचार सातत्याने प्रगतीत आहेत. या औषधोपचारांमुळे हा रोग पूर्णपणे बरा होऊ शकत नाही, तरीही तो नियंत्रणात राहतो. संशोधन आणि उपचारांच्या नवीन पद्धतीमुळे आज ‘एचआयव्ही’ बाधित रुग्ण सामान्य जीवनशैलीत सक्षम जीवन जगू शकतात. वेळेवर उपचार घेणे, औषधे नियमित वापरणे हे आजार नियंत्रणात ठेवण्याचे सर्वात महत्त्वाचे घटक असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. .दरवर्षी ‘एड्स’बाबत जनजागृती करण्यासाठी १ डिसेंबर रोजी ‘जागतिक एड्स दिन’ पाळण्यात येतो. त्यानिमित्त प्रतिबंध आणि उपचार याबाबत जनजागृती करण्यात येते. हा विषाणू शरीराच्या रोगांविरुद्ध लढायला मदत करणाऱ्या ‘सीडीफोर’ या श्वेत रक्तपेशींवर म्हणजेच प्रतिकारशक्तीवरच हल्ला करत असल्याने त्याने मृत्यू झाले. यावर १९८७ मध्ये ‘एझेडटी’ हे पहिले औषध आले. परंतु, त्याचे दुष्परिणाम जास्त होते. त्यानंतर १९९१ मध्ये चार औषधांचे मिळून औषधे दिली जात होती. तरीही परिणाम मर्यादितच होता..दरम्यान, १९९६ मध्ये तीन औषधांचा समावेश असलेली ‘ट्रिपल थेरपी’चा शोध लागला, त्याने मृत्यू आटोक्यात येऊ लागले. त्यानंतर सातत्याने औषधांमध्ये बदल होत असून, सध्या बाधितांना राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेच्या (एनएसीओ) मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सर्वसाधारणपणे ‘टेनोफोव्हिर’, ‘लॅमिव्हूडिन’ आणि ‘डोलूटेग्रॅव्हिर’ या तीन औषधांचा संयुक्त डोस दररोज दिला जातो. तसेच, रुग्णांच्या प्रकारानुसार तीन गट करून त्यांना विविध उपचारही दिले जातात..Dharashiv Crime : ‘मला सांभाळ’चा आग्रह धरल्याने महिलेचा खून; संशयितास सात दिवसांची पोलिस कोठडी.भारतात बाधितांना ‘एआरटी’ औषधांच्या गोळ्या दररोज घ्याव्या लागतात. त्याने रुग्ण वीस-वीस वर्षही जगतात. परदेशात आता महिन्यातून दोनवेळा, सहा महिन्यातून किंवा वर्षातून दोनवेळा इंजेक्शनच्या स्वरूपात औषधे उपलब्ध झाली आहेत. ते भारतात येण्यास अद्याप वेळ लागेल. पण अशी दीर्घकालीन परिणाम असलेल्या उपचारांमुळे गोळ्यांवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल. त्याने रुग्णालासुद्धा फायदा होईल.- डॉ. हरिदास प्रसाद, नोडल अधिकारी, ससून ‘एआरटी’ विभागपुणे महापालिकेतर्फे महापालिकेचे सर्व दवाखाने, प्रसूतिगृह, रुग्णालयांत येणारे रुग्ण, गर्भवती आणि त्यांचे नातेवाईक यांच्यासाठी ‘एचआयव्ही’, ‘एड्स’बाबत समुपदेशन आणि रक्तचाचणी सुविधा उपलब्ध आहेत. तसेच, पुणे महापालिका व एड्स नियंत्रण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने गंगाराम कर्णे दवाखाना येथे औषधोपचार केंद्र उपलब्ध आहे.- डॉ. सूर्यकांत देवकर, प्रमुख, पुणे शहर एड्स नियंत्रण संस्था.पुण्यातील एचआयव्ही, एड्स रुग्ण संख्यापुरुष ५२७महिला २६४मुले ४मुली १तृतीयपंथी १३गर्भवती २८खासगी रुग्णालये ४०एकूण ८७७ (जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२५).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.