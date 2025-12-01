पुणे

World AIDS Day : औषधोपचारांमुळे ‘एचआयव्ही’ नियंत्रणात, ‘जागतिक एड्‌स दिन’; वेळेवर उपचार घेण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला

HIV treatment Pune : पुण्यातील रुग्णालयांमध्ये एचआयव्ही बाधितांना आधुनिक औषधोपचार मिळत असून, नियमित औषधोपचारामुळे ते आता सामान्य जीवनशैली जगू शकतात.
पुणे : पुण्यातील रुग्णालयात ‘एचआयव्ही’ बाधितांसाठी आधुनिक औषधोपचार सातत्याने प्रगतीत आहेत. या औषधोपचारांमुळे हा रोग पूर्णपणे बरा होऊ शकत नाही, तरीही तो नियंत्रणात राहतो. संशोधन आणि उपचारांच्या नवीन पद्धतीमुळे आज ‘एचआयव्ही’ बाधित रुग्ण सामान्य जीवनशैलीत सक्षम जीवन जगू शकतात. वेळेवर उपचार घेणे, औषधे नियमित वापरणे हे आजार नियंत्रणात ठेवण्याचे सर्वात महत्त्वाचे घटक असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

