Pune News: पुण्यातील रात्रशाळा संकटात! शिक्षकांची कमतरता अन् धोरणातील बदलांमुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात

पुणे: शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडलेल्या आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे दिवसभर काम करूनही शिक्षणाची ओढ असणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांसाठी जीवनवाहिनी असणाऱ्या ‘रात्रशाळा’ आता संकटात सापडल्या आहेत. अपुरे शिक्षक आणि सध्या असणाऱ्या पूर्णवेळ-अर्धवेळ शिक्षकांच्या समस्या यामुळे रात्रशाळांसमोर अडचणींचा डोंगर उभा राहिला आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.राज्यात जवळपास १७६ रात्रशाळा असून, सर्वाधिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये मुंबईमध्ये आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने याआधी १७ मे २०१७ मध्ये घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने निदर्शनास आलेल्या बाबी विचारात घेऊन रात्रशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवेसंदर्भात नवीन निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, २०१७च्या निर्णयानुसार रात्रशाळेचे शिक्षक पूर्णवेळ शिक्षक म्हणून नोंदविले जाऊ शकत होते. .परंतु, २०२२मध्ये रात्रशाळांमधील शिक्षकांबाबत आणखी एक निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये, सकाळच्या सत्रातील शाळेत असणारे शिक्षकच संध्याकाळी असणाऱ्या रात्रशाळांमध्ये नियुक्त करण्यात आले. त्यामुळे पुन्हा दुबार शिक्षक रात्रशाळांमध्ये आले. परंतु, २०१७ च्या निर्णयानुसार अंमलबजावणी व्हावी, अशी रात्रशाळांमधील शिक्षकांची मागणी आहे..रात्रशाळांच्या संदर्भातील मे २०१७ चा शासन निर्णय योग्य होता, तो राज्य सरकारने रद्द करू नये. यानुसार रात्रशाळांमधील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी पूर्णवेळ शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मान्यता दिली होती. शाळेच्या कामकाजासाठी साडे तीन तास दिले होते. आता हाच कामकाजाचा कालावधी कमी करून अडीच तासांवर आणला आहे.- अविनाश ताकवले, माजी प्राचार्य, रात्रशाळा.Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.शिक्षकांच्या मागण्याप्रत्येक शाळेत मुख्याध्यापक पद हवेआदर्शवत काम करणाऱ्या शिक्षकांना आदर्श पुरस्काराने सन्मानित करावेशिक्षकांचा कार्यभार निश्चिती करावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.