पुणे

Pune News: पुण्यातील रात्रशाळा संकटात! शिक्षकांची कमतरता अन् धोरणातील बदलांमुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात

Maharashtra night school education crisis: रात्रशाळांवरील धोरण बदल, शिक्षकांची टंचाई आणि कमी केलेला कामकाजाचा कालावधी यामुळे कामगार विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अंधारात; २०१७ चा निर्णय कायम ठेवण्याची शिक्षकांची मागणी तीव्र
Night Schools in Pune Struggle Amid Staff Crunch, Students' Education at Stake

Night Schools in Pune Struggle Amid Staff Crunch, Students' Education at Stake

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडलेल्या आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे दिवसभर काम करूनही शिक्षणाची ओढ असणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांसाठी जीवनवाहिनी असणाऱ्या ‘रात्रशाळा’ आता संकटात सापडल्या आहेत. अपुरे शिक्षक आणि सध्या असणाऱ्या पूर्णवेळ-अर्धवेळ शिक्षकांच्या समस्या यामुळे रात्रशाळांसमोर अडचणींचा डोंगर उभा राहिला आहे.

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