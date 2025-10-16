पुणे

Pune Crime : नीलेश घायवळ टोळीतील मुसाब शेखला अटक; शेखच्या ताब्यातून ८७८ ग्रॅम गांजा जप्त, अन्य एकजण ताब्यात

The Arrest of Musab Shaikh: A Notorious Gangster : पुणे गुन्हे शाखेच्या खंडणीविरोधी पथकाने नीलेश घायवळ टोळीतील कुख्यात मकोका आरोपी मुसाब इलाही शेख (वय ३५) याला ८७८ ग्रॅम गांजासह अटक केली असून, त्याच्या चौकशीतून त्याचा साथीदार तेजस पूनमचंद डांगी (वय ३३) यालाही ताब्यात घेतले.
पुणे : कुख्यात नीलेश घायवळ टोळीतील सराईत गुन्हेगार आणि ‘मकोका’च्या गुन्ह्यातील आरोपी मुसाब शेख याला गुन्हे शाखेने अटक केली. त्याच्याकडून ८७८ ग्रॅम गांजा जप्त करण्यात आला आहे. तसेच, त्याचा साथीदार तेजस डांगी यालाही ताब्यात घेतले. गुन्हे शाखेच्या खंडणीविरोधी पथकाने ही कारवाई केली.

