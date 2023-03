पुणे : आपल्याकडं कांद्याला सध्या भाव नाही तर परदेशात कांदा विकून मोठा नफा मिळवून देतो असं आमिष दाखवून पुण्यातील एका व्यापाऱ्याची लाखो रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. (Pune Onion News Fraud of merchant of Rs 46 lakhs to the bait of selling onion to foreign)

पोलिसांच्या माहितीनुसार, पुण्यातील कात्रजमधील व्यावसायीक स्वप्नील बेल्हेकर यांची फसवणूक झाली आहे. कांदा परदेशात विकून नफा करून देतो असे अमिष दाखवत त्यांना ४६ लाख रुपयांचा गंडा घालण्यात आला आहे. याप्रकरणी सिद्धाप्पा भंडारी, गजेंद्र सिद्धाप्पा या कर्नाटकच्या रहिवाशांना राहणारे असून त्यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

हा सगळा प्रकार सन 2021 पासून आत्तापर्यंत सुरू होता. व्यावसायानिमित्त बेल्हेकर यांची सिद्धाप्पा भंडारी आणि गजेंद्र सिद्धाप्पा यांच्याशी ओळख झाली होती. आम्ही कांद्याचे मोठे व्यापारी आहोत आणि तुमचा माल परदेशात विकून मोठा नफा करून देतो असं या दोघांनी बेल्हेकर यांना सांगत त्यांचा विश्वासही संपादन केला. व्यवसायाच्या नावाखाली त्यांनी अनेक वेळा बेल्हेकर यांच्याकडून कांद्याचा माल घेतला पण त्याचे पैसे कधीच दिले नाहीत. दोघांनी मिळून बेल्हेकर यांच्याकडून तबबल ४६ लाख रुपयांचा माल घेतला, पण पैसे दिले नाहीत.

यामुळं आपली फसवणूक झाल्याचं लक्षात येताच बेल्हेकर यांनी पोलिसात धाव घेतली. पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरु केला आहे.