पुण्यात ऑनलाईन गेमिंगच्या नावाखाली धक्कादायक प्रकार; हडपसर, फुरसुंगी भागात पोलिसांचे छापे, सूत्रधार दुबईत

पुणे : ऑनलाईन गेम खेळून पैसे कमावण्याचे आमिष दाखवत नागरिकांची लाखो रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या एका मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यात पुणे पोलिसांना यश आले आहे. हडपसर, फुरसुंगी आणि भेकराईनगर परिसरात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर कॉल सेंटरवर छापे टाकत पोलिसांनी या प्रकरणातील दोघांना अटक केली आहे. संतोष दत्ता वेंजणेकर आणि विनायक ऊर्फ दीपक मनोहर इक्के अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हडपसरमधील एका इमारतीत सुरू असलेल्या कॉल सेंटरमधून नागरिकांना ऑनलाईन गेम खेळून पैसे कमावता येतील, असे भासवले जात होते. सुरुवातीला काही जणांना गेम खेळून प्रत्यक्ष पैसेही दिले जात होते. त्यामुळे अनेकांचा विश्वास बसत होता..Pune Bomb Case: यूट्यूबवरून बॉम्ब बनवायला शिकला, फक्त ४०० रुपयांत उडवली पुण्याची झोप; आरोपीबाबत धक्कादायक खुलासा.मात्र, एखादा खेळाडू गेममध्ये हरल्यानंतर त्याला पुन्हा पैसे जिंकण्याची संधी असल्याचे सांगून अधिक रक्कम गुंतवण्यास प्रवृत्त केले जात होते. एकदा संबंधित व्यक्ती या जाळ्यात अडकली की, तिला सातत्याने पैसे ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडले जात होते. अशा प्रकारे दररोज सुमारे ३०० ते ४०० जणांची लाखो रुपयांची फसवणूक होत असल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे..या रॅकेटबाबत माहिती मिळाल्यानंतर सायबर विभागातील अधिकारी तसेच हडपसर आणि मुंढवा पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत कॉल सेंटरवर छापा टाकला. तपासादरम्यान, आरोपी संतोष वेंजणेकर याने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या आधार कार्डचा वापर करून त्यांच्या नावाने सिमकार्ड आणि बनावट बँक खाती उघडल्याचेही उघड झाले..Wagholi Fraud: दुबई कॉल सेंटर घोटाळा उघड: अहमदाबादमध्ये बनावट ‘प्रमोटअप’ कॉल सेंटरवर छापा, वाघोलीतील उद्योजकाची ७०.८५ लाखांची फसवणूक.या प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार दुबईमध्ये असल्याची माहिती समोर आली असून, त्याच्यासह आर्थिक व्यवहार पाहणाऱ्या आणखी एका साथीदाराचा पोलिसांकडून शोध सुरू आहे. दरम्यान, कॉल सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या सर्व संबंधितांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, मुंढवा पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.