पुणे

पुण्यात ऑनलाईन गेमिंगच्या नावाखाली धक्कादायक प्रकार; हडपसर, फुरसुंगी भागात पोलिसांचे छापे, सूत्रधार दुबईत

Pune Online Gaming Fraud Busted : संतोष दत्ता वेंजणेकर आणि विनायक ऊर्फ दीपक मनोहर इक्के अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत.
Pune Online Gaming Fraud Busted

Pune Online Gaming Fraud Busted

esakal

Shubham Banubakode
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पुणे : ऑनलाईन गेम खेळून पैसे कमावण्याचे आमिष दाखवत नागरिकांची लाखो रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या एका मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यात पुणे पोलिसांना यश आले आहे. हडपसर, फुरसुंगी आणि भेकराईनगर परिसरात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर कॉल सेंटरवर छापे टाकत पोलिसांनी या प्रकरणातील दोघांना अटक केली आहे. संतोष दत्ता वेंजणेकर आणि विनायक ऊर्फ दीपक मनोहर इक्के अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत.

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