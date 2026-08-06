पुणे

Pune Traffic: पुण्यात 'ऑपरेशन मॉडिफिकेशन'ची धडक! कर्णकर्कश हॉर्न, मॉडिफाइड सायलेन्सरवर कारवाई; २७४ दुचाकीस्वार दंडित

Pune Police Fine 274 Bikers in Operation Modification: फटाका सायलेन्सर, कर्णकर्कश हॉर्नला आळा घालण्यासाठी वाहतूक पोलिसांची विशेष मोहीम; तीन दिवसांत २७४ दुचाकीस्वारांवर दंडात्मक कारवाई
Modified Silencer Crackdown in Pune Traffic Police Fine 274 Bikers and Seize 84 Illegal Motorcycle Silencers

Modified Silencer Crackdown in Pune Traffic Police Fine 274 Bikers and Seize 84 Illegal Motorcycle Silencers

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : कर्णकर्कश हॉर्नचा वापर करून नागरिकांची शांतता भंग करणाऱ्या दुचाकीचालकांविरुद्ध वाहतूक पोलिसांनी कठोर कारवाई सुरू केली आहे. 'ऑपरेशन मॉडिफिकेशन’ अंतर्गत गेल्या तीन दिवसांत २७४ दुचाकीचालकांवर कारवाई करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून दोन लाख ७४ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.

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