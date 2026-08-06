Pune Traffic: पुण्यात 'ऑपरेशन मॉडिफिकेशन'ची धडक! कर्णकर्कश हॉर्न, मॉडिफाइड सायलेन्सरवर कारवाई; २७४ दुचाकीस्वार दंडित

पुणे : कर्णकर्कश हॉर्नचा वापर करून नागरिकांची शांतता भंग करणाऱ्या दुचाकीचालकांविरुद्ध वाहतूक पोलिसांनी कठोर कारवाई सुरू केली आहे. 'ऑपरेशन मॉडिफिकेशन’ अंतर्गत गेल्या तीन दिवसांत २७४ दुचाकीचालकांवर कारवाई करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून दोन लाख ७४ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.शहरात बुलेटसह अन्य दुचाकींमध्ये सायलेन्सरमध्ये बेकायदा फेरफार करून मोठा आवाज करणारे सायलेन्सर बसविण्याचे प्रकार वाढले आहेत. विशेषतः रात्री अशा दुचाकींच्या आवाजामुळे नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक आणि रुग्णांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याच्या तक्रारी पोलिसांकडे वारंवार येत होत्या. याशिवाय अनेक दुचाकीस्वारांकडून कर्णकर्कश हॉर्नचाही वापर केला जात असल्याने ध्वनीप्रदूषणात भर पडत आहे..या पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलिसांनी बेकायदा सायलेन्सर बसविणाऱ्या दुचाकीचालकांसह अशा प्रकारचे मॉडिफिकेशन करणाऱ्या गॅरेजचालकांविरुद्धही कठोर भूमिका घेतली आहे. शहरातील विविध पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत ‘ऑपरेशन मॉडिफिकेशन’ ही विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर सातत्याने कारवाई केली जात आहे..वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांच्या सूचनेनुसार ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. कारवाईदरम्यान फटाक्यासारखा आवाज करणारे ८४ सायलेन्सर दुचाकींवरून काढून जप्त करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारचे मॉडिफाइड सायलेन्सर वापरणाऱ्या वाहनचालकांविरुद्ध यापुढेही कठोर कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत. दुचाकीस्वारांनी वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करावे. बेकायदा मॉडिफिकेशन टाळावे आणि कर्णकर्कश हॉर्नचा वापर करू नये, असे आवाहन पोलिस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.