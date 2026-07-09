Pune Traffic Update: आज पुण्यात ज्ञानोबा-तुकोबांच्या पालखीचे आगमन! 'हे' रस्ते टप्प्याटप्प्याने बंद... पालखी मार्गाचे LIVE लोकेशन पाहा

पुणे शहरात आज संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांच्या आषाढी वारी पालख्यांचे आगमन होत असून, या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाने व्यापक तयारी केली आहे. पालखी सोहळ्यानिमित्त शहरातील विविध रस्त्यांवरील वाहतूक तीन टप्प्यांत बंद ठेवण्यात येणार असून, नागरिकांनी घराबाहेर पडताना वाहतुकीचे नियोजन करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..वाहतुकीत तीन टप्प्यांत बदलपालखी मार्गावरील वाहतूक टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात गुरुवारी पहाटे ३ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत बोपखेल फाटा, कळस, विश्रांतवाडी, फुलेनगर, आळंदी रोड जंक्शन, चंद्रमा चौक, सादलबाबा चौक, संगमवाडी रस्ता, वाकडेवाडी, खडकी आणि पाटील इस्टेट चौक परिसरातील वाहतूक बंद राहणार आहे..दुसऱ्या टप्प्यात दुपारी १२ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत गणेशखिंड रस्ता, नामदार गोपाळकृष्ण गोखले (फर्ग्युसन) रस्ता, जंगली महाराज रस्ता आणि कर्वे रस्ता या मार्गांवरील वाहतूक बंद केली जाणार आहे. त्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यात सायंकाळी ५ नंतर छत्रपती शिवाजी रस्ता, बाजीराव रस्ता, लक्ष्मी रस्ता तसेच पेठ परिसरातील वाहतुकीवर निर्बंध लागू करण्यात येणार आहेत. येथे तुम्ही LIVE लोकेशन पाहू शकता - https://diversion.punepolice.gov.in/palkhi/track.Pune Water: पुण्याला दिलासा! खडकवासला धरणसाखळीत 16 टीएमसी पाणीसाठा, आवक अजूनही कायम.वारकऱ्यांसाठी व्यापक सुविधादोन दिवस पुण्यात मुक्काम करणाऱ्या वारकऱ्यांसाठी महापालिकेने विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. पालिकेच्या १०१ शाळांमध्ये मुक्कामाची व्यवस्था करण्यात आली असून, शहरातील एकूण १९५ ठिकाणी वॉटरप्रूफ मंडप उभारण्यात आले आहेत. यामध्ये सहा अत्याधुनिक जर्मन हंगर उभारण्यात आले असून, प्रदर्शनासाठी या प्रकारच्या जर्मन हंगरचा प्रथमच वापर करण्यात आला आहे..आरोग्य आणि पाणीपुरवठ्याची विशेष व्यवस्थावारकऱ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने ४० ठिकाणी वैद्यकीय कक्ष उभारण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर विविध ठिकाणी हिरकणी कक्षाचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी १८० फिजिओथेरपिस्ट, ४०० वैद्यकीय किट्स तसेच शुद्ध पिण्याच्या पाण्यासाठी १५ टँकर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत..सामुदायिक पसायदानाचे ऑनलाइन आयोजनपालखीच्या दोन दिवसांच्या मुक्कामादरम्यान १० जुलै रोजी रात्री ९ वाजता सामुदायिक पसायदानाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमात नागरिकांना ऑनलाइन पद्धतीने कुठूनही सहभागी होता येणार असल्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसलेल्या भाविकांनाही या उपक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे..Mumbai Pune Highway: मिसिंग लिंक घटनेचा धसका, MSRDC धोकादायक नसलेल्या दरडीही पाडणार; मुंबई पुणेसह समृद्धी महामार्गाबाबत निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.