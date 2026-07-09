पुणे

Pune Traffic Update: आज पुण्यात ज्ञानोबा-तुकोबांच्या पालखीचे आगमन! 'हे' रस्ते टप्प्याटप्प्याने बंद... पालखी मार्गाचे LIVE लोकेशन पाहा

Pune Implements Phased Traffic Restrictions for Sant Dnyaneshwar and Sant Tukaram Palkhi Arrival : संत ज्ञानेश्वर व संत तुकाराम महाराज पालखी आज पुण्यात दाखल; टप्प्याटप्प्याने वाहतूक बंद, वारकऱ्यांसाठी व्यापक सुविधा आणि सामुदायिक पसायदानाची तयारी.
palakhi sohala

palakhi sohala

esakal

Sandip Kapde
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पुणे शहरात आज संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांच्या आषाढी वारी पालख्यांचे आगमन होत असून, या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाने व्यापक तयारी केली आहे. पालखी सोहळ्यानिमित्त शहरातील विविध रस्त्यांवरील वाहतूक तीन टप्प्यांत बंद ठेवण्यात येणार असून, नागरिकांनी घराबाहेर पडताना वाहतुकीचे नियोजन करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

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