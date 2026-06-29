पुणेकरांनो लक्ष द्या! संत ज्ञानेश्वर पालखी सोहळ्यादरम्यान वाहतुकीत मोठे बदल; कोणते मार्ग बंद राहणार?

पुणे : श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यानिमित्त पुणे जिल्ह्यात ११ ते १८ जुलै या कालावधीत वाहतुकीत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. पालखी मार्गावर भाविकांची मोठी गर्दी होणार असल्याने सुरक्षित आणि सुरळीत वाहतूक व्यवस्थेसाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी वाहतूक वळविण्याचे आदेश जारी केले आहेत. नागरिकांनी या काळात पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..११ जुलै रोजी पहाटे २ वाजल्यापासून १३ जुलै रात्री १२ वाजेपर्यंत पुण्याहून सासवडकडे दिवेघाट आणि बोपदेव घाटमार्गे जाणारी वाहतूक पूर्णपणे बंद राहणार आहे. या मार्गावरील वाहने खडी मशीन चौक, कात्रज आणि कापूरहोळमार्गे वळविण्यात येतील. तर सासवडकडून पुण्याकडे येणारी वाहतूक गराडे-खेड-शिवापूर मार्गाने सोडण्यात येणार आहे..Pune News: कात्रज-कोंढवा रस्त्यावर महापालिकेचा सावळा गोंधळ! ८४ मीटर रस्त्याच्या हद्दीतच बांधकामाला मंजुरी, प्रत्यक्ष जागा आणि नकाशात फरक.१३ जुलै पहाटे २ वाजल्यापासून १४ जुलै रात्री १२ वाजेपर्यंत सासवड-जेजुरी-वाल्हे-निरा या मार्गावरील वाहतुकीत बदल करण्यात आला आहे. पुणे ते निरा आणि निरा ते पुणे या दोन्ही दिशेने जाणाऱ्या वाहनांनी झेंडेवाडी, पारगाव मेमाणे, सुपे, मोरगाव आणि निरा या पर्यायी मार्गाचा वापर करावा..१५ जुलै रोजी पहाटे २ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत वाल्हे ते लोणंद या टप्प्यातही वाहतुकीत बदल राहणार आहेत. पुण्याहून निराकडे तसेच निराहून पुण्याकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी सासवड-जेजुरी-मोरगाव हा पर्यायी मार्ग निश्चित करण्यात आला आहे..Pune: वाहतुकीला अडथळा ठरणारी झाडे काढण्यास शेतकऱ्याचा पुढाकार.दरम्यान, १५ ते १८ जुलै या कालावधीत लोणंद-फलटण मार्गावरील वाहतूकही शिरवळमार्गे वळविण्यात येणार आहे. पुणे ते फलटण आणि लोणंद तसेच तेथून पुण्याकडे येणाऱ्या वाहनांनी शिरवळमार्गाचा वापर करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले आहे. पालखी सोहळ्यादरम्यान नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करून नियोजित पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.