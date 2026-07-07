Pandharpur Wari: गुरुवारी दोन्ही पालख्या पुण्यात! वाहतूक व्यवस्थेत मोठे बदल; 'हे' रस्ते असतील बंद

Pune Traffic Updates: संत ज्ञानेश्वर महाराज व संत तुकाराम महाराज यांच्या पालख्या गुरुवार, दि. ९ जुलै रोजी पुण्यात एकत्रित येत आहेत. दि. १० रोजी दोन्ही पालख्यांचा पुण्यामध्ये मुक्काम असून शनिवार, दि. ११ जुलै रोजी पालख्या पंढरपूरकडे प्रस्थान करतील. त्या अनुषंगाने पुणे वाहतूक शाखेने चोख नियोजन केले आहे. शिवाय वाहतुकीचे रस्तेदेखील बदलले आहेत..पुणे वाहतूक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पालखी बंदोबस्तासाठी वाहतूक शाखेकडून १ अतिरिक्त पोलीस आयुक्त, १ पोलीस उपायुक्त, ५ सहायक पोलीस आयुक्त/उपविभागीय पोलीस अधिकारी, १४ पोलीस निरीक्षक, ५७ सहाय्यक पोलीस निरीक्षक/पोलीस उपनिरीक्षक, ११२० पोलीस अंमलदार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे..कमळीचा मॉडर्न अवतार पाहिलात का? अभिनेत्री विजया बाबरने शेअर केला हटके व्हिडिओ, मरीन ड्राईव्हवर वनपीस घालून....बुधवार दिनांक ८ जून ते रविवार ११ जुलै २०२६ रोजी पुणे शहरात जड व अवजड, डंपर, मिक्सर, स्लो मुव्हिंग, इ.वाहनांना प्रवेश बंदी करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने वगळून अंतर्गत वाहतुकीसदेखील मनाई राहील. वाहतुकीच्या अनुषंगाने ३३ बाह्य डायव्हर्शन पॉईंट व १३२ अंतर्गत डायव्हर्शन पॉईंट पालखी मार्गावर लावण्यात आलेले आहेत. सदर बंदोबस्त दिवसपाळी व रात्रपाळी अशा प्रकारे आहे..संत श्री. ज्ञानेश्वर महाराज यांची पालखी आळंदी येथून निघताना वाहतुकीचा अडथळा होऊ नये म्हणून बोपखेल फाटा व तुळापूर फाटा याठिकाणी मंगळवार दिनांक ७ जुलै २०२६ रोजी रात्री १० ते बुधवारी रात्रीपर्यंत सर्व प्रकारच्या वाहनांना बंदी असेल. पुणे ग्रामीण व पी.सी.एम.सी आयुक्तालय यांचे अधिकाऱ्यांशी समन्वय आहे..Dombivli: शिवसेनेच्या नेत्याचा रुग्णालयात धिंगाणा! महिला डॉक्टरसह नर्सला मारहाण; कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन, काय घडलं? .यासह दिनांक ९. जुलै रोजी जुना पुणे- मुंबई हायवे व आळंदी रोड परिसर हा पेट्रोल-डिझेल टँकरसाठी बंद राहील. दि.१० रोजी शहरातील भवानी पेठ, नाना पेठ, रास्ता पेठ भागातील पेट्रोल डिझेलचे टँकर परवानगी घेऊन प्रवेश करतील. दिनांक ११ जुलै २०२६ रोजी सोलापूर हायवे या ठिकाणी पेट्रोल डिझेल टँकर वाहतूक बंद राहतील..पुण्यातील कोणते रस्ते बंद? पर्यायी रस्ते कोणते?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.