पुणे

Pandharpur Wari: गुरुवारी दोन्ही पालख्या पुण्यात! वाहतूक व्यवस्थेत मोठे बदल; 'हे' रस्ते असतील बंद

Pune Palkhi Traffic Update: बुधवार दिनांक ८ जून ते रविवार ११ जुलै २०२६ रोजी पुणे शहरात जड व अवजड, डंपर, मिक्सर, स्लो मुव्हिंग, इ.वाहनांना प्रवेश बंदी करण्यात येत आहे.
Pandharpur Wari Route Diversions

Pandharpur Wari Route Diversions

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Pune Traffic Updates: संत ज्ञानेश्वर महाराज व संत तुकाराम महाराज यांच्या पालख्या गुरुवार, दि. ९ जुलै रोजी पुण्यात एकत्रित येत आहेत. दि. १० रोजी दोन्ही पालख्यांचा पुण्यामध्ये मुक्काम असून शनिवार, दि. ११ जुलै रोजी पालख्या पंढरपूरकडे प्रस्थान करतील. त्या अनुषंगाने पुणे वाहतूक शाखेने चोख नियोजन केले आहे. शिवाय वाहतुकीचे रस्तेदेखील बदलले आहेत.

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