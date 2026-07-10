Pandharpur Wari: पुणे–पंढरपूर महामार्गावरील वाहतुकीत बदल; १० ते १५ जुलैदरम्यान पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन

Dnyaneshwar Maharaj Palkhi 2026: पालखी सोहळ्यानिमित्त पुणे शहरातील वाहतुकीमध्ये मोठे बदल करण्यात आलेले आहेत. आता शनिवार, दि. ११ जुलै रोजी दोन्ही पालखींचे पुण्यातून प्रस्थान होईल. त्या अनुषंगाने वाहतूक व्यवस्थेमध्ये बदल करण्यात आलेले आहेत. १० ते १५ जुलैदरम्यान पर्याची मार्गांचा वापर करण्याचं आवाहन करण्यात आलंय. श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळा २०२६ निमित्त राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ९६५ (पुणे–पंढरपूर/पुणे–बारामती मार्ग) वरील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि लाखो वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वाहतुकीत तात्पुरते बदल करण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आलेली आहे..जेजुरी पोलीस स्टेशन, पुणे ग्रामीण-बेलसर फाटाअ) १० जुलै रोजी रात्री ८ ते १३ जुलै रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत बारामती, फलटण, सातारा बाजूकडून येणारी पुणे बाजूकडे जाणारी वाहतूक पुर्णपणे बंद करुन बेलसर फाटा- वाघापुर चौक - उरुळी कांचन मार्गे पुणे बाजुकडे वळवण्यात आली आहे.(ब) १३ जुलै २०२६ रोजी सायं ५ ते १४ रोजीचे रात्री १० वाजता जेजुरी, सातारा, फलटण, लोणंद, बारामतीकडे जाणारी सर्व वाहतूक ही बेलसर-नाझरे कप-काळाओढा-मोरगाव-निरा-लोणंद-साताराकडे वळवण्यात आली आहे.मोरगाव चौक जेजुरीअ) १० जुलै रोजी रात्री ८ ते १२ जुलै रोजीचे रात्री १० पर्यंत निरामार्गे पुण्याकडे जाणारी पालखीची वाहतूक व्यतिरिक्त इतर सर्व वाहने जेजुरी-मोरगाव -सुपा-कडेगाव चौफुला मार्ग पुणे बाजुकडे वळवण्यात आली आहे.(ब) १४ जुलै रोजी दुपारी १ ते १५ जुलै रोजी रात्री १० पर्यंत पुणे सासवडमार्गे लोणंद सातारा फलटणकडे जाणारी पालखीची वाहतूक व्यतिरिक्त इतर सर्व वाहने जेजुरी-मोरगाव-लोणी भापकर फाटा कोऱ्हाळे मार्गे फलटण बाजूकडे वळवण्यात आली आहे..भोरवाडी फाटा जेजुरी१४ जुलै रोजी दुपारी १ ते १५ जुलै रोजी रात्री १० रोजी पर्यंत पुणे-सासवडमार्गे लोणंद सातारा फलटणकडे जाणाऱ्या पालखीच्या वाहतुकीव्यतिरिक्त इतर सर्व वाहने कोळविहीरे-मोरगाव रोड-मोरगाव-लोणी भापकर फाटा कोऱ्हाळे मार्गे फलटण बाजुकडे वळवली आहेत.श्री छत्रपती शिवाजी चौक निरा१० जुलै रोजी रात्री ८ ते १५ जुलै रोजी रात्री ११ यावेळेत सातारा, फलटण, लोणंद येथून पुणेकडे जाणेसाठी जेजुरी -सासवड बाजुकडे जाणारी सर्व वाहतूक पूर्णपणे बंद करुन सदरची वाहतुक निरा-मोरगाव-सुपा केडगाव चौफुलामार्गे पुणे बाजुकडे वळवली..Devendra Fadnavis: 'राजकारणात नाही, मिमिक्रीत असते तर...'; देवेंद्र फडणवीसांनी राज ठाकरेंना सुनावलं; राजकीय वातावरण तापलं.बेलसर गाव कोथळे चौकअ) १० जुलै 26 रोजी रात्री १० ते १३ जुलै रोजी सकाळी ५ वाजता कोथळे चौक येथून सासवड बाजूकडे कोणत्याही प्रकारे वाहतूक सुरु राहणारन नाही.(ब) १३ जुलै रोजी सकाळी ५ ते ते १४ जुलै रोजी रात्री ११ या वेळेत जेजुरी मार्गे सातारा, फलटण, लोणंद बाजुकडे जाणारी सर्व वाहतूक पूर्णपणे बंद करुन सदरची वाहतूक बेलसर कोथळे चौक-कोथळेगाव-नाझरे काळा ओढा मोरगाव किंवा नाझरे- पांडेश्वर मार्ग सुपा मोरगाव अशी वळवण्यात आलेली आहे.पारगाव मेमाणे चौक जेजु१२ जुलै रोजी सकाळी ५ ते १४ जुलै रोजी रात्री ११ या वेळेत जेजुरी मार्गे सातारा, फलटण, लोणंद बाजुकडे जाणारी सर्व वाहतुक पूर्णपणे बंद करुन सदरची वाहतुक बेलसर कोथळे चौक कोथळे गाव- नाझरे काळा ओढा-मोरगाव किंवा नाझरे- पांडेश्वर मार्गे सुपा मोरगाव अशी वळवण्यात आली आहे..सुपा पोलीस स्टेशन, मोरगावसुपा पोलीस स्टेशन, मोरगाव चौक पुणे ग्रामीण १३ जुलै सकाळी ५ वा. ते १५ जुलै रात्री ११ वाजेपर्यंत निरा बाजुकडे जेजुरी मार्गे पुणे बाजुकडे जाणारी वाहतुक पूर्णपणे बंद करुन मोरगाव-सुपा-केडगाव चौफुला मार्गे सोलापूर महामार्गाने पुणेकडे वळवावी.वडगाव निंबाळकर पोलीस स्टेशन, पुणे ग्रामीणवडगाव निंबाळकर पोलीस स्टेशन, पुणे ग्रामीण १४ जुलै रोजी सकाळी ५ ते १५ जुलै रात्री ११ पर्यंत बारामती बाजुकडून निरामार्गे लोणंद बाजुकडे जाणारी वाहतूक पूर्णपणे बंद करुन निंबुत-मुरुम-काळज मार्ग लोणंद अशी वळवण्यात आली आहे..Sant Nilobaray Maharaj Palkhi : निळोबाराय महाराजांच्या पालखी सोहळ्याचे पंढरपूरकडे भक्तिमय वातावरणात प्रस्थान.सासवड पोलीस स्टेशन, पुणे ग्रामीण, जेजुरी नाका सासवड१) १३ रोजी रोजीचे सकाळी ०५ ते १५ जुलै रोजी रात्री २३ वाजेपर्यंत पुणे बाजुकडून जेजुरी मार्गे सातारा, फलटण बाजुकडे जाणारी वाहतुक पुर्णपणे बंद करुन सासवड-नारायणपुर- कापूरहोळ मागे सातारा, फलटण किंवा सासवड-वीर फाटा परिंचे वीर-वाठार कॉलनी मार्गे लोणंद अशी वळवण्यात आली आहे.(२) १३ जुलै सकाळी ५ ते १४ जुलै रोजी रात्री ११ पर्यंत पुणे बाजुकडुन जेजुरीमार्गे बारामती बाजुकडे जाणारी वाहतुक पुर्णपणे बंद करुन सासवड - पारगाव मेमाणे- पिसर्वे-सुपा मार्गे बारामती अशी वळवण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.