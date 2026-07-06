Pune Pandharpur Palkhi Route : संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळा मार्गावरील वाहतुकीत बदल; जेजुरी, सासवड, निरासह बारामतीतील वाहतूक वळवली, पाहा कुठे आणि कधी बदल?

पुणे : श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यानिमित्त लाखो वारकऱ्यांची सुरक्षा लक्षात घेत आणि सोहळ्यातील वाहनांची कोंडी (Sant Dnyaneshwar Maharaj Wari traffic update) टाळण्यासाठी पुणे ते पंढरपूर पालखी मार्ग (राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ९६५) आणि पुणे ते बारामती रस्त्यावरील वाहतुकीत बदल करण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी या संदर्भात अधिसूचना काढली आहे..यंदा श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज यांचा पालखी सोहळा १३ जुलै रोजी जेजुरी मुक्कामी, १४ जुलै रोजी वाल्हा येथे आणि १५ जुलै रोजी निरा येथे विसाव्यासाठी थांबणार आहे. या सोहळ्यात सुमारे सात ते आठ लाख भाविक पायी चालत असतात. तसेच, दिंड्यांची वाहने मोठ्या प्रमाणात असल्याने १० ते १५ जुलै या कालावधीत पालखी मार्गावरील दैनंदिन वाहतूक पूर्णपणे बंद करून ती पर्यायी मार्गांनी वळवण्यात येणार आहे..पालखी सोहळा निर्विघ्नपणे पार पाडण्यासाठी नागरिकांनी या पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आणि पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी केले आहे..Pune Mumbai Highway Block : मावळमध्ये पावसाचे थैमान, लोणावळ्यात तब्बल 625 मिमी अतिवृष्टी; बोरघाटात दरड कोसळल्याने वाहतूक ठप्प, अनेक गावांचा संपर्क तुटला.प्रमुख पोलिस ठाण्यांतर्गत बदललेले पर्यायी मार्ग :१) जेजुरी पोलिस ठाणे (बेलसर फाटा):१० ते १३ जुलै (रात्री ८ ते रात्री ८): बारामती, फलटण, साताऱ्याहून पुण्याच्या दिशेने जाणारी (पालखी व्यतिरिक्त) सर्व वाहतूक पूर्णपणे बंद राहील. ही वाहतूक बेलसर फाटा - वाघापूर चौक - उरुळी कांचनमार्गे पुण्याकडे वळवली जाईल.१३ ते १४ जुलै (रात्री ८ ते रात्री ८): सासवड, पुणे, उरुळी मार्गे सातारा, फलटण, लोणंद, बारामतीकडे जाणारी सर्व वाहतूक बंद करून ती बेलसर - कोथळे - नाझरे - काळा ओढामार्गे मोरगावकडे वळवण्यात आली आहे.२) मोरगाव चौक व पारगाव मेमाणे चौक :१४ जुलै (दुुपारी ३ वा.) ते १५ जुलै (रात्री ११ वा.): सासवड, पुणे, उरुळीमार्गे सातारा, फलटण व बारामतीकडे जाणारी वाहतूक पूर्ण बंद करून ती मोरगाव - लोणीभापकर - कोऱ्हाळेमार्गे फलटणकडे वळविण्यात येत आहे.११ ते १३ जुलै (पारगाव चौक): पुण्याकडे जाणारी सासवड व जेजुरी बाजूची वाहतूक उरुळीमार्गे वळवण्यात येत आहे..३) निरा (छत्रपती शिवाजी चौक) आणि जेऊर फाटा:१० ते १५ जुलै : सातारा, फलटण, लोणंद येथून पुण्यासाठी जेजुरी-सासवडकडे जाणारी सर्व वाहतूक बंद राहील. ही वाहतूक निरा - मोरगाव - सुपा - कडेगाव चौफुलामार्गे पुण्याकडे जाईल.१० ते १५ जुलै (जेऊर फाटा नवीन बायपास): सातारा, फलटणवरून पुण्याकडे जाणारी वाहतूक जेऊर फाटा - मांडकी - वीर - सारोळामार्गे सातारा हायवेने पुण्याकडे वळवण्यात येत आहे.४) सासवड व सुपा पोलिस ठाणे :१३ ते १५ जुलै (सासवड परिसर): पुणे बाजूकडून जेजुरी मार्गे सातारा व फलटणकडे जाणारी वाहतूक सासवड - नारायणपूर - कापूरहोळ मार्गे सातारा किंवा सासवड - वरी फाटा - परिंचे - वीर - वाठार कॉलनीमार्गे लोणंद अशी वळवली जाईल. बारामतीकडे जाणारी वाहतूक सासवड - पारगाव मेमाणे - पिसर्वे - सुपामार्गे बारामती अशी जाईल.१२ ते १४ जुलै (सुपा): बारामती, निरामार्गे पुण्याकडे जाणारी वाहतूक सुपा - कडेगाव चौफुलामार्गे जाईल.५) लोणंद पोलिस ठाणे (जि. सातारा):१४ जुलै (पहाटे ५ वा.) ते १५ जुलै (रात्री ११ वा.): लोणंद बाजूकडून निरा व नवीन बायपास मार्गे पुण्याकडे येणारी वाहतूक पूर्ण बंद करून ती लोणंद - शिरवळ - कापूरहोळ - खेड शिवापूरमार्गे वळवण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.