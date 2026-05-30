Pune: नेहरू स्टेडियमचे रूप पालटणार;महापालिकेकडून ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ पूर्ण

पुणे: अनेक वर्षांपासून दुरवस्थेत असलेल्या स्वारगेट येथील पंडित नेहरू स्टेडियमचे रूप लवकरच पालटणार असून भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) मानकांनुसार या मैदानाचे नूतनीकरण होणार आहे. महापालिकेच्या भवन विभागाने स्टेडियमचे 'स्ट्रक्चरल ऑडिट' पूर्ण केले आहे. .स्टेडियमच्या नूतनीकरणाचा संपूर्ण आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी महापालिका आयुक्तांकडे पाठवला जाणार असून, येत्या दोन महिन्यांत निविदा प्रक्रिया सुरू होणार असल्याची माहिती भवन रचना विभागाने दिली. नेहरू स्टेडियममधील दुरवस्थेबाबत 'सकाळ'ने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर हालचालींना वेग आला..महापालिकेच्या क्रीडा समितीने स्टेडियमची पाहणी केली. त्याचबरोबर भवन रचना विभागाचे उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि स्टेडियम प्रशासनाने मैदानाची सविस्तर पाहणी केली..या वेळी 'बीसीसीआय'चे माजी पिच क्युरेटर नदीम मेनन यांच्यासह विविध तज्ज्ञ उपस्थित होते. 'बीसीसीआय'च्या सामन्यांचे शहरात पुन्हा आयोजन करता यावे, या दृष्टीने मैदानातील प्रत्येक त्रुटी दूर केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..या प्रकल्पांतर्गत मुख्य मैदान आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाची नवीन खेळपट्टी तयार केली जाईल. पॅव्हेलियनचे नूतनीकरण, अद्ययावत प्रकाशयोजना आणि प्रेक्षकांसाठी बसण्याची सोय केली जाईल. डिजिटल धावफलक व एलईडी स्क्रीनही बसविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पुणेकरांना नेहरू स्टेडियमचे नवे स्वरूप पाहायला मिळणार आहे.."नेहरू स्टेडियमच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचे काम पूर्ण झाले असून, त्याचा अंतिम अहवाल पुढील काही दिवसांत अतिरिक्त आयुक्तांसमोर सादर केला जाईल. स्टेडियमच्या नूतनीकरणाचा आराखडा मंजुरीसाठी आयुक्तांकडे पाठवला जात असून, मंजुरी मिळताच येत्या दोन महिन्यांत निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाईल."- विशाल हरिभक्त,अधीक्षक अभियंता, भवन रचना विभाग.