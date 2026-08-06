पुणे

Pune Crime : जनता वसाहतीत सराईत गुन्हेगारासह तिघे अल्पवयीन ताब्यात; १२ धारदार शस्त्रे जप्त

जनता वसाहतीत सराईत गुन्हेगारासह तिघे अल्पवयीन ताब्यात; पोलिसांच्या सापळ्यातून १२ धारदार कोयते व लोखंडी शस्त्रे जप्त
Pune Crime Branch detained a history-sheeter and three minors from Janata Vasahat, seizing 12 sharp weapons during the operation.

Pune Crime Branch detained a history-sheeter and three minors from Janata Vasahat, seizing 12 sharp weapons during the operation.

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पर्वती परिसरातील जनता वसाहतीत एका सराईत गुन्हेगारासह तीन अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेण्यात आले असून, त्यांच्याकडून १२ धारदार कोयते आणि लोखंडी शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत.

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