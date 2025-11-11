Pashan Sus Road: खोदकामानंतर खड्डा न बुजवल्याने पाषाणकर हैराण

पाषाण : पाषाण-सूस रस्त्यावर पुणे महापालिकेच्या सांडपाणी विभागाने काही महिन्यांपूर्वी केलेल्या खोदकामानंतर तयार झालेला मोठा खड्डा अद्यापही न बुजवल्याने नागरिक व वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत..या मार्गावरून दररोज हजारो वाहनांची ये-जा होत असताना, पालिकेच्या दुर्लक्षामुळे उद््भवलेला हा खड्डा अपघातांना आमंत्रण देत आहे. पाषाणहून सूसकडे जाणारा हा मार्ग उतारावर असल्याने, खड्डा अचानक समोर येतो आणि दुचाकीस्वारांना तोल सावरणे कठीण जाते. .त्यामुळे छोटे-मोठे अपघात घडत असून, अनेक दुचाकीस्वार जखमी झाले आहेत. या परिसरात मुंबई-बंगळूर महामार्गासोबत अनेक चारचाकी आणि दुचाकी विक्री केंद्रे (शोरूम्स) आणि व्यावसायिक आस्थापना असल्याने, दिवसभर वाहतुकीची मोठी वर्दळ असते..परिणामी या खड्ड्यामुळे वाहतूक कोंडी आणि वाहनांचे नुकसान होत आहे. स्थानिक नागरिकांनी महत्त्वाच्या या मार्गावरील तत्काळ बुजवून रस्ता सुरक्षित करावा, अशी मागणी केली आहे..Jalgaon News : जळगावकरांची दिवाळी खड्ड्यांतच! महामार्गावरील बिकट अवस्थेमुळे अपघात व धुळीचा त्रास.स्थानिक नागरिक सुनीता खैरे म्हणाल्या, ‘‘पालिकेने खडी टाकून खड्डा भरला होता. मात्र, ती खडी आता वाहतुकीमुळे निघून गेली आहे. काही दिवसांपूर्वी माझी दुचाकी खड्ड्यात आपटली मणक्याला दुखापत झाली.’’.सांडपाणी विभागाचे काम पूर्ण झाले असून, एका बाजूला सिमेंटमिश्रित खडी टाकून खड्डा तात्पुरता बुजवला आहे. सध्या ‘क्युरिंग’ सुरू आहे आणि ते पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्या बाजूचे काम तातडीने हाती घेतले जाईल.- हितेश आडे, कनिष्ठ अभियंता, सांडपाणी विभाग, औंध क्षेत्रीय कार्यालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.