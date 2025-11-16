पुणे

Pashan Market : सुतारवाडीत मंडई उभारण्याचा उद्देश फोल, इमारत अयोग्य ठिकाणी असल्याने ग्राहकांची पाठ; खासगी कामांसाठी वापर

Modern Vegetable Market Building Abandoned in Pashan-Sus Road : पुणे, पाषाण-सूस रस्त्यावरील सुतारवाडीत लाखो रुपये खर्चून बांधलेली आधुनिक भाजी मंडईची इमारत अनेक वर्षांपासून वापराविना पडून असल्याने तिचा मूळ उद्देश फोल ठरला असून, आता काही स्थानिक नागरिक तिचा अनधिकृत वापर करत असल्याने ती त्वरित खुली करण्याची मागणी होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पाषाण : पाषाण-सूस रस्त्यावरील सुतारवाडी भागात महापालिकेने लाखो रुपये खर्च करून बांधलेली आधुनिक भाजी मंडईची इमारत गेल्या अनेक वर्षांपासून वापराविना धूळ खात पडून आहे. मंडईचा मूळ उद्देश सफल न झाल्याने काही स्थानिक नागरिकांनी खासगी कामासाठी या इमारतीचा अनधिकृतपणे वापर सुरू केल्याची माहिती परिसरातील नागरिकांनी दिली.

