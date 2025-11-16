Pashan Market : सुतारवाडीत मंडई उभारण्याचा उद्देश फोल, इमारत अयोग्य ठिकाणी असल्याने ग्राहकांची पाठ; खासगी कामांसाठी वापर

पाषाण : पाषाण-सूस रस्त्यावरील सुतारवाडी भागात महापालिकेने लाखो रुपये खर्च करून बांधलेली आधुनिक भाजी मंडईची इमारत गेल्या अनेक वर्षांपासून वापराविना धूळ खात पडून आहे. मंडईचा मूळ उद्देश सफल न झाल्याने काही स्थानिक नागरिकांनी खासगी कामासाठी या इमारतीचा अनधिकृतपणे वापर सुरू केल्याची माहिती परिसरातील नागरिकांनी दिली. .शहरातील रस्त्यांवर भाजी विक्री करणाऱ्यांना आपल्या व्यवसायासाठी एकाच ठिकाणी स्वच्छ जागा मिळावी आणि नागरिकांना एकाच ठिकाणी भाजीपाला व फळे उपलब्ध व्हावीत, जेणेकरून त्यांची गैरसोय होणार नाही, या उदात्त हेतूने काही वर्षांपूर्वी ही मंडई उभारली होती. यामुळे रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी आणि गर्दी कमी होईल, अशी अपेक्षा होती. .मात्र, प्रत्यक्षात ही इमारत कमी वर्दळीच्या ठिकाणी आणि चुकीच्या जागेवर बांधली गेल्याने इमारतीच्या उद्घाटनानंतर केवळ महिनाभर येथे मंडई भरली. त्यानंतर मात्र ही जागा विक्रेते आणि ग्राहकांना आकर्षक ठरली नाही. परिणामी, या मंडईचा वापर बंद होऊन ती उभारण्यामागचा मूळ उद्देश पूर्णपणे फोल ठरला आहे. सध्या ही वास्तू वापराविना पडून असल्यामुळे तिचा ताबा काही स्थानिक नागरिकांनी घेतला असून, ते स्वतःच्या कामासाठी तिचा गैरवापर करत आहेत..वापराविना पडलेली ही मंडई त्वरित भाजी विक्रेत्यांसाठी खुली करावी आणि तिचा होणारा खासगी गैरवापर थांबवावा, अशी मागणी स्थानिक नागरिक करत आहेत. तसेच इतर वापरात नसलेल्या सार्वजनिक मालमत्तांचीही तातडीने दुरुस्ती करून त्या नागरिकांसाठी खुल्या कराव्यात, जेणेकरून लाखो रुपयांच्या सरकारी निधीचा योग्य वापर होईल, अशा मागणीही होत आहे..Charholi Crime News : वाढदिवसाच्या बहाण्याने बोलावून व्यावसायिकाच्या डोक्यात गोळी, चौथा आरोपी अटकेत.गेल्या १० वर्षांपासून मी या भागात राहते; परंतु सुतारवाडीत महापालिकेची भाजी मंडई असल्याचे आज कळाले. जर इतक्या कोपऱ्यात ही मंडई असेल तर व्यापारी आणि ग्राहक तिकडे कसे जाणार.- चारूलता जोशी, गृहिणी, सुतारवाडी.पुढील काही दिवसांतच मी या दोन्ही (पाषाण आणि सुतारवाडी) भाजी मंडईला भेट देणार आहे. अधिक माहिती घेऊन या इमारती कोणत्या कारणांनी वापराविना पडून आहेत, त्याची पाहणी केली जाईल.- गिरीश दापकेकर, सहाय्यक आयुक्त, औंध क्षेत्रीय कार्यालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.