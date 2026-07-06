पुणे

Pune Passport Helpdesk: पासपोर्ट अर्जदारांसाठी प्रादेशिक कार्यालयात ८ तारखेला जनसंवाद सत्र; तक्रारी व शंका निवारणाची संधी

पासपोर्ट अर्जदारांच्या तक्रारी, शंका आणि प्रलंबित प्रकरणांवर थेट संवादासाठी ८ तारखेला प्रादेशिक पारपत्र कार्यालयात विशेष जनसंवाद सत्र
Passport applicants can meet senior officials directly to resolve pending cases, objections, and document-related queries.

Passport applicants can meet senior officials directly to resolve pending cases, objections, and document-related queries.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पारपत्र (पासपोर्ट) अर्जदारांच्या तक्रारी आणि शंकांचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी प्रादेशिक पारपत्र कार्यालयातर्फे बुधवारी (ता. ८) जनसंवाद सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे सत्र बाणेर-पाषाण लिंक रस्त्यावरील प्रादेशिक पारपत्र कार्यालय (पासपोर्ट भवन) येथे दुपारी दोन ते चार या वेळेत होणार आहे.

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