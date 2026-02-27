Pune Passport Office Bomb Threat : पुण्यातील पासपोर्ट कार्यालय बॉम्बने उडवण्याची धमकी, ईमेलमध्ये 'RDX'चा उल्लेख; पोलिसांचा तपास सुरू

Pune Passport Office Bomb Threat: पुण्यातील बाणेर-पाषाण लिंक रोडवरील प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयाला गुरुवारी सकाळी एक धमकीचा ईमेल प्राप्त झाला. या ईमेलमध्ये कार्यालयाला आरडीएक्स स्फोटकाच्या साहाय्याने उडवून देण्याचा इशारा देण्यात आला होता. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, कर्मचारी आणि तेथे उपस्थित नागरिकांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली..घटनेची माहिती मिळताच पुणे पोलिसांनी तात्काळ बॉम्ब शोधक व नाशक पथक (BDDS) बोलावले. पथकाने कार्यालयाच्या इमारतीसह पार्किंग, आसपासचा परिसर आणि संपूर्ण परिसराची बारकाईने तपासणी केली. सुदैवाने, तपासणीत कोणतीही संशयास्पद वस्तू किंवा स्फोटके आढळून आली नाहीत. ही धमकी खोटी असल्याचे निष्पन्न झाले असून, प्रशासनाने सुटकेचा निश्वास सोडला आहे..Akola News : बिश्नोई गॅंगचा धक्कादायक खंडणी कॉल!आमदाराकडे २ कोटींची मागणी; भाजप शहराध्यक्षाला जीवघेणी धमकी.धमकीचा ईमेल कार्यालयाच्या अधिकृत ईमेल आयडीवर सकाळी सुमारे १० वाजता प्राप्त झाला. या प्रकरणी पासपोर्ट कार्यालयातील अधिकारी जतिन रवींद्र पोटे (वय ५३) यांनी बाणेर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी अज्ञात ईमेल धारकाविरोधात गुन्हा नोंदवला असून, सायबर पोलिसांच्या मदतीने ईमेलचा आयपी ॲड्रेस आणि प्रेषकाचा शोध घेतला जात आहे..परिमंडळ ४ चे पोलीस उप-आयुक्त आणि सहाय्यक पोलीस आयुक्त विठ्ठल दबडे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला. पोलिसांनी सांगितले की, अशा धमक्या खोट्या असल्या तरी प्रत्येक घटनेची गांभीर्याने दखल घेतली जाते..पुण्यात अशा धमक्यांचे प्रमाण वाढलेगेल्या काही महिन्यांत पुणे आणि इतर शहरांमध्ये सरकारी कार्यालये, न्यायालये आणि पोस्ट ऑफिसांना अशा बॉम्ब धमकीचे ईमेल मिळण्याचे प्रमाण वाढले आहे. बहुतांश घटना खोट्या अफवा असल्या तरी, त्यामुळे सरकारी कामकाजात व्यत्यय येतो आणि नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होते. पोलिसांनी अशा घटनांवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.