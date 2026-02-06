Passport Verification : पारपत्र पडताळणीत गुंतागुंत, कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे विलंब; पोलिसांकडून ७० टक्के प्रकरणे १५ दिवसांत निकाली

Passport Verification Pune : पारपत्र (पासपोर्ट) सुविधा वेगवान करण्यासाठी सुधारणा केल्या जात असल्यातरी प्रत्यक्ष पोलिस पडताळणी प्रक्रियेत कागदपत्रांची गुंतागुंत नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. बहुसंख्य प्रकरणे १५ दिवसांच्या कालमर्यादेत निकाली काढण्यात आली आहेत. तथापि काही प्रकरणांमध्ये पोलिस ठाण्यात पडताळणीदरम्यान कागदपत्रांच्या त्रुटी आणि इतर कारणांमुळे विलंबाचा सामना करावा लागत असल्याचे चित्र समोर आले आहे..बहुसंख्य पडताळणी १५ दिवसांत पूर्णपोलिसांकडून प्राप्त माहितीनुसार, २०२३, २०२४ आणि २०२५ या कालावधीत पारपत्र पडताळणीपैकी ६५ ते ७० टक्के प्रकरणे १५ दिवसांत पूर्ण करण्यात आली आहेत. २०२५ मध्ये एक लाख ६३ हजार ७०८ प्रकरणांपैकी तब्बल एक लाख १३ हजारांहून अधिक प्रकरणे १५ दिवसांत निकाली काढण्यात आली. तरी ३० दिवसांहून अधिक कालावधी लागणारी प्रकरणे पूर्णतः शून्यावर आणण्यात यंत्रणेला अजून यश आलेले नाही. विशेषतः भाडेतत्त्वावर राहणारे, स्थलांतरित नागरिक, विद्यार्थी आणि परराज्यातून आलेले अर्जदार यांना पत्त्याच्या पुराव्यासाठी अतिरिक्त कागदपत्रांची आवश्यकता भासते. परिणामी काही प्रकरणांत पडताळणी अहवाल वेळेत सादर न झाल्याने विलंब होत आहे. पारपत्र पडताळणीदरम्यान सीसीटीएनएस प्रणालींचा वापर करून अर्जदाराची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासण्यात येते. त्यामुळे काही प्रकरणांमध्ये वेळ वाढत असल्याचे पोलिस अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले.अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी नकोअनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करू नये, पडताळणी वेळेत पूर्ण करावी, तसेच अर्जदारांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना पोलिस महासंचालकांकडून देण्यात आल्या आहेत. पोलिस उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांना नियमित आढावा घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, डिजिटल डेटाचे एकत्रीकरण, कागदपत्रांची संख्या कमी केल्यास पारपत्र पडताळणी अधिक वेगवान होऊ शकते. तसेच, नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्वमाहिती, तसेच पडताळणीसाठी पोलिस ठाण्यात बोलावण्याची तारीख आणि वेळ दिल्यास विलंबाचे प्रमाण निश्चितच कमी होईल..Nashik Travel Scam :परदेशी सहलीची भुरळ, ७ लाखांचा गंडा! नाशिकमध्ये 'विस्तारोवा' कंपनीचा फसवणुकीचा धंदा उघड.पडताळणीसाठी लागणारी कागदपत्रेओळख पुरावा ः आधारकार्ड, पॅनकार्ड, शिधापत्रिका, बॅंक पासबुक, जन्म प्रमाणपत्र, वाहन परवाना, निवडणूक ओळखपत्र, जुना पासपोर्ट (असल्यास), आयटी रिटर्न (यापैकी तीन).जोडीदाराच्या नावाचा पुरावा ः विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, घटस्फोट पत्र (डिक्री).जन्म प्रमाणपत्रपत्त्याचा पुरावा ः विद्युत देयक, महानगर गॅस देयक, मालमत्ता कर पावती (यापैकी एक)भाडेकरू असल्यास ः भाडेकरार, विद्युत देयक, महानगर गॅस देयक.(पोलिस पडताळणीदरम्यान अर्जदाराने मूळ कागदपत्रांसहस्वसाक्षांकित प्रत सादर करणे आवश्यक)..कोणत्या अर्जांना अधिक वेळ लागतो?भाडेतत्त्वावर राहणाऱ्या व्यक्तीवारंवार पत्ता बदलणेस्थलांतरित नागरिकगुन्हे नोंद असलेल्या व्यक्तींची प्रकरणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.