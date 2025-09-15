पुणे

Pune Traffic : पुण्यात पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षिततेची गरज; महापालिकेच्या धोरणांचा अभाव

Pune Pedestrian Crisis : पादचाऱ्यांसाठी मूलभूत सुविधा नसल्यामुळे पुण्यात त्यांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर अभाव आहे, आणि महापालिकेचे नियोजन फक्त कागदावरच मर्यादित राहिले आहे.
Pune Pedestrian Safety Lacking: Need for Better Policies

Pune Pedestrian Safety Lacking: Need for Better Policies

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहरातील डेक्कन जिमखाना ते शनिवार पेठेतील वर्तक उद्यानाजवळील मेट्रोसाठीच्या पादचारी उड्डाण पुलाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकतेच उद्‍घाटन झाले. खास पादचाऱ्यांसाठीचा हा भव्य पूल पुणेकरांच्या पसंतीस उतरला. सोशल मीडियावर त्याची अनेक छायाचित्रे सध्या दिसत आहेत. त्यामुळे चर्चा सुरू झाली ती पादचारी पुलांची. मेट्रोच्या पादचारी पुलांच्या आराखड्यात लिफ्ट आहे. महापालिकेच्या पुलांच्या आराखड्यात ती नाही. त्यामुळे महापालिकेने उभारलेले पादचारी पूल फारसे वापरात नसल्याचेही आढळून आले. तसेच हाताच्या बोटावर मोजता येतील, इतकेच पादचारी सिग्नल शहरात आहेत. शहराच्या चारही बाजूंच्या प्रमुख रस्त्यांवरून पादचाऱ्यांना ते रस्ते ओलांडता येतील अशी प्रभावी व्यवस्था नाही. पोलिसांचाही भर पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेपेक्षा वाहतुकीचा वेग वाढेल, यावरच आहे. एकंदरीच पादचाऱ्यांसाठी प्रशासकीय धोरणाचाच अभाव दिसत आहे. त्याचा फटका संख्येने मोठ्या असलेल्या पादचाऱ्यांना बसत आहे अन् त्यांच्या मृत्यूंची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे वाहनांऐवजी पादचारीकेंद्रित धोरणाची शहराला असलेली गरज आता अधोरेखित झाली आहे.

Loading content, please wait...
Pune rain forecast
Pune Ganesh Visarjan Traffic Changes
Pune police planning failure
Public transport infrastructure
Pune encroachment removal
Pune trekking accident

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com