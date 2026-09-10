पुणे

Pune MPSC Student Kidnapping : धक्कादायक! पुण्यात मध्यरात्री MPSC च्या विद्यार्थ्याचे अपहरण; आरोपी काळ्या रंगाच्या गाडीत आले अन्...

Pune Crime News : पुण्यातील सदाशिव पेठ परिसरात MPSCची तयारी करणाऱ्या प्रसाद सूर्यवंशी या तरुणाचे अपहरण करून मारहाण करण्यात आली. नारायण पेठ परिसरातून सुमारे दहा जणांनी तरुणाला जबरदस्तीने वाहनात बसवल्याची प्राथमिक माहिती आहे.
Pune MPSC Student Kidnapping

Pune kidnapping case

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Pune Crime: पुण्यातील पेरूगेट पोलीस चौकीच्या हद्दीतून २८ वर्षीय तरुणाचे अपहरण झाल्याची खळबळजनक घटना उघडकीस आली आहे. मध्यरात्री डायल ११२ वर आलेल्या कॉलनंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत अवघ्या ५३ मिनिटांत तरुणाची सुटका केली. या प्रकरणी दोन आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, अन्य दोन आरोपी फरार आहेत.

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