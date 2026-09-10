Pune MPSC Student Kidnapping : धक्कादायक! पुण्यात मध्यरात्री MPSC च्या विद्यार्थ्याचे अपहरण; आरोपी काळ्या रंगाच्या गाडीत आले अन्...

Pune Crime: पुण्यातील पेरूगेट पोलीस चौकीच्या हद्दीतून २८ वर्षीय तरुणाचे अपहरण झाल्याची खळबळजनक घटना उघडकीस आली आहे. मध्यरात्री डायल ११२ वर आलेल्या कॉलनंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत अवघ्या ५३ मिनिटांत तरुणाची सुटका केली. या प्रकरणी दोन आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, अन्य दोन आरोपी फरार आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रसाद सूर्यवंशी (वय २८) असे अपहरणातून सुटका करण्यात आलेल्या तरुणाचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्यरात्री सुमारे १२:३० वाजता काळ्या रंगाच्या स्कॉर्पिओमधून (एमएच १२ ९६९६) प्रसादचे अपहरण झाल्याची माहिती पोलिसांना डायल ११२ वरून मिळाली. माहिती मिळताच पोलिसांनी परिसरात नाकाबंदी करत वाहनाचा माग काढण्यास सुरुवात केली..Palghar Crime: प्रियकरासोबत फिरायला गेलेल्या तरुणीवर ६ जणांचा सामूहिक अत्याचार, निर्जन बंगल्यात नेत कृत्य; तीन जण ताब्यात.पोलिसांनी तातडीने पाठलाग सुरू केला. अखेर रात्री १:२३ वाजता सिंहगड रोडच्या दिशेने जाणाऱ्या आरोपींच्या तावडीतून प्रसादची सुटका करण्यात पोलिसांना यश आले. या प्रकरणी सागर रमेश बोराडे (वय ३२, हॉटेल व्यावसायिक, रा. वालचंदनगर) आणि किशोर बाळासाहेब सावंत (वय ३२, रा. दसर, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. .मैत्रिणीशी बोलल्याच्या रागातून अपहरणप्रसाद आणि आरोपी सागर बोराडे यांची एक महिला मैत्रीण असून, दोघेही पुण्यात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असल्याचे समोर आले आहे. प्रसाद हा संबंधित महिलेशी बोलत असल्याच्या रागातून सागरने आपल्या तीन साथीदारांच्या मदतीने त्याचे अपहरण केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. आरोपींनी प्रसादला मारहाण करून त्याच्याच स्कॉर्पिओमधून पळवून नेण्याचा प्रयत्न केला..Pune Crime : पुण्यात खळबळजनक घटना ! जिम मालकावर चार अल्पवयीन मुलांनी झाडल्या गोळ्या, धक्कादायक कारण आले समोर .सुटका झाल्यानंतर प्रसादची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. या प्रकरणी एकूण चार आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, ताब्यात घेतलेल्या दोघांची चौकशी सुरू आहे. फरार असलेल्या अन्य दोन आरोपींचा पोलिसांकडून शोध घेतला जात आहे. पोलिसांच्या तातडीच्या कारवाईमुळे मोठा अनर्थ टळला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.