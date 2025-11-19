Pune Petrol Pump: पुण्यात सातनंतर पेट्रोलपंप सुरु राहणार का? संध्याकाळी काय निघाला तोडगा?

Pune Latest News: पुण्यामध्ये पेट्रोल पंपांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर सातत्याने हल्ले होत आहेत. त्यामुळे पुणे पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने रात्री सात वाजल्यानंतर पेट्रोल पंप बंद ठेवण्याचा इशारा दिला होता. या भूमिकेमुळे पुणेकरांना चांगली धास्ती बसली होती. मात्र बुधवारी रात्री यावर तोडगा निघालाय..पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने पुण्याचे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांना एक पत्र लिहून याबाबत पोलिसांनी लवकरात लवकर संयुक्तिक बैठक घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. त्यावर पोलिसांकडून सकारात्मक प्रतिसाद आल्याने आता पुण्यातील सर्व पेट्रोल पंप सातनंतरही सुरु राहतील. पुणेकरांसाठी ही दिलासादायक बातमी आहे..लक्ष्मीकांत बेर्डेंनी गाजवलेलं नाटक परत येणार; 'अबब विठोबा बोलू लागला’ मध्ये हास्यजत्रेतील अभिनेता साकारणार धम्माल पुजारी .कर्मचाऱ्यांना मारहाणीचे प्रकार वाढलेपुण्यात पेट्रोल पंपावरील कर्मचाऱ्यांना मारहाण होत असल्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. मागच्या सात दिवसांत कर्मचाऱ्यावर तीन हल्ल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे पुण्यातील पेट्रोल पंपचालक आणि विक्रेता संघटना संतप्त झाल्या आहेत. या घटना थांबवण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना कराव्या, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे. यासंदर्भात येत्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचे ऑल इंडिया पेट्रोल-डिझेल असोसिएशनचे प्रवक्ते अली दारूवाला यांनी सांगितलं..Building Collapsed: मोठी घटना! तीन मजली घराचा भाग कोसळून दुर्घटना; एकाचा मृत्यू, ११ कामगार ढिगाऱ्याखाली दबले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.