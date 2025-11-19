पुणे

Pune Petrol Pump: पुण्यात सातनंतर पेट्रोलपंप सुरु राहणार का? संध्याकाळी काय निघाला तोडगा?

Petrol Dealers and Police Reach Resolution; Pumps to Remain Open After 7 PM: पेट्रोल पंपावरील कर्मचाऱ्यांना मारहाणीचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे संघटना आक्रमक झाली आहे.
Pune Petrol Pump

Pune Petrol Pump

संतोष कानडे
Pune Latest News: पुण्यामध्ये पेट्रोल पंपांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर सातत्याने हल्ले होत आहेत. त्यामुळे पुणे पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने रात्री सात वाजल्यानंतर पेट्रोल पंप बंद ठेवण्याचा इशारा दिला होता. या भूमिकेमुळे पुणेकरांना चांगली धास्ती बसली होती. मात्र बुधवारी रात्री यावर तोडगा निघालाय.

