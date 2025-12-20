तरुणी नशेत बेधूंद होऊन घरी आली, घरमालकानं पाहिलं अन् मागून येऊन...; पीजी मालकाचं भयंकर कृत्य; पुणे हादरलं

shocking incident in Pune where a PG owner molested a drunk working woman : पुण्यात पीजी मालकाने त्याच्याकडे राहणाऱ्या तरुणीचाच विनयभंग केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. १२ डिसेंबर रोजी मध्यरात्री ही घटना घडली आहे. याप्रकरणी तरुणीच्या तक्रारीनंतर पीजी मालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे. या घटनेनंतर परिसरात खळबळ उडाली असून तणावाचं वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच तरुणींच्या सुरक्षेचा प्रश्नदेखील निर्माण झाला आहे..साम टीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, पीडित तरुणी ही पुण्यात जॉब करते. ती १२ डिसेंबर रोजी रात्री मित्र मैत्रिणींसोबत पार्टीसाठी गेली होती. यावेळी या तरुणीने मद्य प्राशन केले होते. त्यामुळे तिला चालताही येत नव्हतं. अशातच तिच्या मैत्रिणींनी तिला पीजीच्या गेटपर्यंत आणून सोडलं. त्यामुळे तरी तरुणी नशेत आत जात होती. त्यावेळी घरमालकाची नजर तिच्यावर पडली..Pune Student Attack : पुण्यात धक्कादायक घटना ! क्लास सुरु असताना वर्गमित्रानेच गळा चिरुन विद्यार्थ्याला संपवले; दप्तरात चाकू घेऊन आला अन्....तरुणी तिच्या खोलीकडे जात असताना घरमालकाने मागून येऊन तिला मिठी मारली. तसेच नको तिथे स्पर्श केला. त्यामुळे ती तरुणी घाबरली आणि ओरडू लागली. त्यानंतर घरमालक तिथून पळाला. अशातच तरुणीने तात्काळ पोलीस ठाणे गाठत घरमालकाविरोधात तक्रार दाखल केली. तिच्या तक्रारीनंतर आता पुणे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरु केला आहे. याप्रकरणी आरोपीला अटक केली जाईल, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे..Pune Crime : केटरिंग कामातील वादातून महिलेला शिवीगाळ; अल्पवयीन मुलीचा छळ; पोलिसांत गुन्हा दाखल!.दरम्यान, राज्यातील अनेक तरुणी नोकरी आणि शिक्षणाच्या निमित्ताने पुण्यात येतात. अशावेळी त्याच्याकडे राहण्यासाठी पीजी शिवाय दुसरा पर्याय नसतो. मात्र, पुण्यातून धक्कादायक बातमी समोर आल्याने आता चिंता व्यक्त केली जाते आहे. पुण्यासारख्या उच्चशिक्षित शहरात मुलींच्या सुरक्षिततेवर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या घटनेने परिसरात चांगलीच खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.