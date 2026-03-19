Pune PG Students: पुण्यातील ‘पेइंग गेस्ट’ विद्यार्थी, कामगार अर्धपोटी; तळवडे, रुपीनगरमधील खानावळी बंद; शिक्षण, नोकऱ्यांवर प्रश्नचिन्ह!

निगडी: घरगुती खानावळी बंद झाल्याने रुपीनगर, त्रिवेणीनगर, सहयोगनगर, तळवडे या भागांत 'पेइंग गेस्ट' म्हणून राहून शिकणाऱ्या विद्यार्थी आणि कंपन्यांमधील कामगारांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. सध्या हॉटेल्सही बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे त्यांना अर्धपोटी राहून दिवस काढावे लागत असून त्यांच्या शिक्षण आणि नोकरीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..असंख्य महिला वैयक्तिक पातळीवर आणि बचत गटांच्या माध्यमातून घरगुती डबे अथवा खानावळी चालवितात. मात्र, आखाती युद्धामुळे सध्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा जवळपास बंद आहे. त्यामुळे महिला आणि त्यांचे बचत गट सध्या अडचणीत आले आहेत..रुपीनगर, तळवडे, त्रिवेणीनगर भागांत विविध कंपन्यांमध्ये काम करणारे कामगार आणि आयटी कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात राहतात. अनेक महिलांकडे घरगुती डबे घेऊन जाणारे किंवा खानावळीत जेवणारे अनेक विद्यार्थी, कर्मचारी आहेत. मात्र, अचानक या खानावळी बंद झाल्याने त्यांच्यापुढे मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिवाय अनेक चौकातील नाष्टा सेंटर, स्नॅक्स सेंटर व चहाचे स्टॉल तेही गॅसच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याचे दिसून येते..अनेक खाद्यपदार्थ कमी करुन केवळ चहाची पावाची विक्री सुरू आहे, अशा प्रकारच्या नाश्त्याच्या सुविधा सध्या उपलब्ध आहेत. त्यामुळे पैसे असूनही अनेकांची पंचाईत झाली आहे. गावी परतणे हाच त्यांच्यासमोर अखेरचा पर्याय राहिला आहे..गॅस सिलिंडर टंचाईमुळे आता ग्राहकांना डबे देणे कठीण झाले आहे; पण नियमित जेवण करणाऱ्या ग्राहकांचे काय ? ही मोठी समस्या आमच्या समोर उभी राहिली आहे. पण, त्यातून काही तरी मार्ग निघावा, असे वाटते. कारण, आमचाही उदरनिर्वाह सर्वस्वी याच व्यवसायावर अवलंबून आहे. याशिवाय आमच्याकडे काम करणाऱ्या महिलांनाही आपले काम गमवावे लागेल. कारण, खानावळ सुरू ठेवता येणार नाही.- सुनंदा चव्हाण, घरगुती खानावळ चालक..खानावळ, हॉटेल्सही बंद असल्यामुळे आमच्यासमोर अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली आहे. सध्या जेवणाची कोणतीही खात्रीशीर व्यवस्था नसल्यामुळे आम्हाला उपाशी राहण्याची वेळ येत आहे. याचा आमच्या आरोग्यावर आणि मानसिक स्थितीवर गंभीर परिणाम होत आहे. प्रशासनाने तातडीने याकडे लक्ष देऊन उपाययोजना केल्या नाहीत, तर परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते.- रोहित पाटील, पेइंग गेस्ट.