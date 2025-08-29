पुणे

Pune Photo Exhibition : छायाचित्रकारांमुळे समजला देशाचा इतिहास : प्रणिती शिंदे

Praniti Shinde : पुणे फेस्टिव्हल व श्रमिक पत्रकार संघाच्या संयुक्त विद्यमाने ३०० छायाचित्रांचे अनोखे प्रदर्शन बालगंधर्व कलादालनात आयोजित करण्यात आले असून खासदार प्रणिती शिंदे यांनी छायाचित्रकारांना इतिहासाचे रक्षक ठरवले.
Pune Photo Exhibition
Pune Photo ExhibitionSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ‘‘छायाचित्रांमुळे देशाचा इतिहास पुढील पिढीपर्यंत पोहोचतो. छायाचित्रकार नसते तर कदाचित इतिहास कधीच समजला नसता. त्यामुळे इतिहास जपण्याची व टिपण्याची जबाबदारी छायाचित्रकारांवर आहे,’’ असे मत खासदार प्रणिती शिंदे यांनी गुरुवारी व्यक्त केले.

Loading content, please wait...
Praniti Shinde
pune
festival
Photosession

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com