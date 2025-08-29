Pune Photo Exhibition : छायाचित्रकारांमुळे समजला देशाचा इतिहास : प्रणिती शिंदे

पुणे : ‘‘छायाचित्रांमुळे देशाचा इतिहास पुढील पिढीपर्यंत पोहोचतो. छायाचित्रकार नसते तर कदाचित इतिहास कधीच समजला नसता. त्यामुळे इतिहास जपण्याची व टिपण्याची जबाबदारी छायाचित्रकारांवर आहे,’’ असे मत खासदार प्रणिती शिंदे यांनी गुरुवारी व्यक्त केले..गणेशोत्सवानिमित्त पुणे फेस्टिव्हल व पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या संयुक्त विद्यमाने विविध वृत्तपत्रांतील ४५ छायाचित्रकारांनी टिपलेल्या सुमारे ३०० छायाचित्रांचे प्रदर्शन बालगंधर्व कलादालनात आयोजित केले आहे. या प्रदर्शनाच्या उद्घाटनावेळी शिंदे बोलत होत्या. याप्रसंगी ज्येष्ठ नेते उल्हास पवार, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, पुणे फेस्टिव्हलचे उपाध्यक्ष कृष्णकुमार गोयल, मुख्य संयोजक अॅड. अभय छाजेड, श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष ब्रिजमोहन पाटील, सरचिटणीस मंगेश फल्ले आदी उपस्थित होते..शिंदे म्हणाल्या, ‘‘समाजमाध्यमांमुळे वृत्तपत्रातील छायाचित्रकारांची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या छायाचित्रांची सत्यता तपासावी लागते; मात्र वृत्तपत्रातील छायाचित्रकारांना प्रत्येक छायाचित्र टिपण्यासाठी मोठे कष्ट घ्यावे लागतात. ही छायाचित्रे पाहिल्यानंतर पुढील पिढीला आपले भविष्य आणि समाजाची दिशा समजू शकेल.’’ पवार, काळकर, पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले. सूत्रसंचालन सचिन आडेकर यांनी केले. हे छायाचित्र प्रदर्शन शनिवारपर्यंत (ता. ३०) सकाळी १० ते रात्री ८ या वेळेत सर्वांसाठी खुले आहे..फेस्टिव्हलचा आज उद्घाटन सोहळापुणे फेस्टिव्हलचे उद्घाटन शुक्रवारी (ता. २९) दुपारी ४.३० वाजता स्वारगेट येथील गणेश कला क्रीडा मंच येथे होणाऱ्या कार्यक्रमात केंद्रीय पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्या हस्ते होणार आहे. या वेळी केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक व सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई, महसूल राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आदी उपस्थित राहणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.