पुणे

Pune Crime: पुण्यातील पिंपळवंडीत चिमुकलीवर अत्याचार करून निर्घृण हत्या; पोलिसांना चकवा देणाऱ्या शेजाऱ्याला बेड्या

Pune Crime 10 Year Old Girl Killed Neighbor Arrested: पिंपळवंडीतील १० वर्षांच्या चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचारानंतर निर्घृण हत्या; पोलिसांसोबत शोधाशोधीचे नाटक करणारा शेजारी आरोपी शिताफीने गजाआड
Pune Rural Crime 10 Year Old Girl Killed After Sexual Assault Neighbor Arrested In Pimpalwandi Junnar Case

Pune Rural Crime 10 Year Old Girl Killed After Sexual Assault Neighbor Arrested In Pimpalwandi Junnar Case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-राजेश कणसे

आळेफाटा : पिंपळवंडी (ता. जुन्नर) येथून संशयास्पदरीत्या बेपत्ता झालेल्या १० वर्षांच्या चिमुकलीवर शेजारी राहणाऱ्या नराधमाने लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. गुन्हा केल्यानंतर स्वतः पोलिसांसोबत शोधाशोध करण्याचे नाटक करणाऱ्या २५ वर्षीय आरोपीला आळेफाटा पोलिसांनी शिताफीने अटक केली आहे. या विकृत कृत्यामुळे संपूर्ण जुन्नर तालुक्यात तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे.

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