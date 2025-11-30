पुणे

Real Estate News : पुणे-पिंपरीतील ५,९२७ सोसायट्यांचा ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’मुळे दशकांचा वनवास संपला! घरासोबत आता जमिनीचीही मालकी

Deemed Conveyance Success in Pune : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात ५,९२७ गृहनिर्माण सोसायट्यांनी ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’च्या माध्यमातून जमिनी आणि इमारतीचा मालकी हक्क मिळवून दशकांहून जुनी अडचण दूर केली आहे.
Deemed Conveyance Success in Pune

Deemed Conveyance Success in Pune

Sakal

अनिल सावळे : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या मालकी हक्काबाबत दशकांपासून असलेली अडचण मानीव अभिहस्तांतरणामुळे (डीम्ड कन्व्हेयन्स) दूर होत आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील काही बांधकाम व्यावसायिकांनी मालकी हक्क (कन्व्हेयन्स) करून न दिलेल्या पाच हजार ९२७ सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांनी ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’चा (मानीव अभिहस्तांतरण) आधार घेत मालकी हक्काची कागदपत्रे मिळवली आहेत.

Loading content, please wait...
pune
political
Pimpri Chinchwad
Home

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com