Real Estate News : पुणे-पिंपरीतील ५,९२७ सोसायट्यांचा ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’मुळे दशकांचा वनवास संपला! घरासोबत आता जमिनीचीही मालकी

पुणे : सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या मालकी हक्काबाबत दशकांपासून असलेली अडचण मानीव अभिहस्तांतरणामुळे (डीम्ड कन्व्हेयन्स) दूर होत आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील काही बांधकाम व्यावसायिकांनी मालकी हक्क (कन्व्हेयन्स) करून न दिलेल्या पाच हजार ९२७ सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांनी 'डीम्ड कन्व्हेयन्स'चा (मानीव अभिहस्तांतरण) आधार घेत मालकी हक्काची कागदपत्रे मिळवली आहेत. .पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात २२ हजार ९५५ गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत. त्यापैकी मोठ्या प्रमाणात सोसायट्या काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या अडवणुकीमुळे 'कन्व्हेयन्स'पासून वंचित राहत होत्या. मात्र मोफा, रेरा, सहकार कायद्यांनी दिलेल्या अधिकारांचा वापर करत गेल्या काही वर्षांत 'डीम्ड कन्व्हेयन्स' प्रक्रियेत उल्लेखनीय प्रगती झाली आहे. कायदेशीर तरतुदी, शासनाची डिजिटल व्यवस्था आणि सोसायट्यांमध्ये वाढती जनजागृती यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहर परिसरातील हजारो सोसायट्या आपल्या जमिनी आणि इमारतीचा कायदेशीर मालकीहक्क मिळवत स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करीत आहेत..राज्यात आता 'प्रत्यय' या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे डीम्ड कन्व्हेयन्स अर्ज सादर करणे, दस्तऐवज अपलोड करणे व सुनावणीचे वेळापत्रक मिळवणे सोपे झाले आहे. जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशानंतर सोसायटी एकतर्फी कन्व्हेयन्स नोंदणी करू शकते.पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये गृहनिर्माण क्षेत्र वेगाने विस्तारत आहे. सोसायट्यांना स्वतःच्या जमिनी, इमारतीचा मालकीहक्क (कन्व्हेयन्स) मिळावा यासाठी राज्य सरकारकडून राबविण्यात आलेल्या 'डीम्ड कन्व्हेयन्स' उपक्रमाला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी कन्व्हेयन्स न दिलेल्या पाच हजार ९२७ सोसायट्यांनी आपला हक्क न्यायप्रविष्ट करून मिळवला आहे.- संजय राऊत, जिल्हा उपनिबंधक, पुणे शहर.'डीम्ड कन्व्हेयन्स'साठी लागणारी कागदपत्रेमानीव अभिहस्तांतरणासाठी नमुना क्रमांक ७ अर्जसहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र/कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र/डीड ऑफ डिक्लरेशनची प्रतअर्जदार संस्थेचा तपशील व संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा/विशेष सर्वसाधारण सभेत मानीव अभिहस्तांतरण करण्याबाबत ठरावाची प्रतमिळकत पत्रिकांचा तीन महिन्यांच्या आतील उतारा(मालमत्ता पत्रक ७/१२ उतारा)संस्थेतील सर्व कायदेशीर सदनिकाधारकांची विहित नमुन्यातील यादीसहकारी गृहनिर्माण संस्थेने अभिहस्तांतरण करून देण्यासाठी महाराष्ट्र वेश्म अधिनियम, १९७० अन्वये प्रवर्तकाला बजावलेली कायदेशीर नोटीसनियोजन/सक्षम प्राधिकरणाने दिलेले बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र तसेच भोगवटा प्रमाणपत्रसंस्थेकडे भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यास इमारतीचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्यात आल्याचे, इमारतीच्या संदर्भात सर्व जबाबदाऱ्या स्विकारण्यास तयार असल्याचे तसेच मानीव अभिहस्तांतरण झाल्यानंतर संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणार असल्याबाबत स्व-प्रमाणपत्रदोन हजार रुपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प किंवा ऑनलाइन शुल्कसंस्थेची कागदपत्रे खरी असल्याबाबत अर्जदाराचे स्वप्रतिज्ञापत्रमानवी अभिहस्तांतरणाकरिता नमुना ७ मधील अर्ज. (मुद्रांक शुल्कासह)मानीव अभिहस्तांतरण क्रमांक प्राप्त झाल्याचा नमुना क्रमांक ७ ची प्रतसंस्थेतील एका सभासदाच्या सदनिकेच्या विक्री करारनाम्याची प्रत व इंडेक्स २ किंवा सदनिकेच्या मालकी हक्काचा पुरावा जसे वारस प्रमाणपत्र, न्यायालयाचा हुकूमनामा किंवा मृत्युपत्रविकसकाने मंजूर करून घेतलेल्या रेखांकनाची सक्षम प्राधिकरणाकडील अंतिम मंजूर नकाशा प्रत.कायद्यांतर्गत तरतुदीमोफा कलम ११(१) : बांधकाम व्यावसायिकाने इमारत व जमिनीवरील हक्क सोसायटीकडे देणे बंधनकारकमोफा कलम ११(३) : बांधकाम व्यावसायिकाने टाळाटाळ केल्यास सोसायटीला 'डीम्ड कन्व्हेयन्स'चा हक्करेरा कलम १७ : भोगवटा (ऑक्युपन्सी) प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांत कन्व्हेयन्स देणे बंधनकारकएमसीएस कायदा : सोसायट्यांचे अधिकार व मालकीहक्क संरक्षित करणारे पूरक कायदे.पुणे, पिंपरीतील स्थितीआकडेवारी (३१ मार्च २०२५ अखेरपर्यंत)२२,९५५ : एकूण सोसायट्या५,९२७ डीम्ड कन्व्हेयन्स पूर्ण झालेल्या सोसायट्या६०१ - २०२३-२४ मध्ये पूर्ण झालेली डीम्ड कन्व्हेयन्स प्रकरणे२९१ बांधकाम व्यावसायिकांच्या सहकार्याशिवाय नोंदणी केलेल्या सोसायट्या (२०२३ ते २०२५)४९५ - २०२३-२४ मध्ये खरेदीखत करून दिलेल्या संस्था११,९५६ - कन्व्हेयन्स बाकी असलेल्या पात्र सोसायट्या५०१ - २०२४-२५ मध्ये पूर्ण झालेली प्रकरणे४५८ - २०२४-२५ मध्ये खरेदीखत करून दिलेल्या संस्था.