Pune FDA: पुणे-पिंपरीत एफडीएची धडक कारवाई; नियमभंग करणाऱ्या सहा हॉटेल-बेकरींचे परवाने निलंबित

पुणे : अन्न व औषध प्रशासनाने पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील हॉटेल, बेकरी, रेस्टॉरंट यांची तपासणी केली असता, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सहा आस्थापनांचे परवाने निलंबित केले. याशिवाय कोंढवा बुद्रुक परिसरात विनापरवाना वाहतूक केला जाणारा ५९८ किलो मीठा मावा जप्त केला असून, त्याची किंमत सुमारे दीड लाख रुपये आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.या विशेष मोहिमेत हॉटेल, रेस्टॉरंट, बेकरी तसेच विविध खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रांची तपासणी करण्यात आली. यादरम्यान काही आस्थापनांमध्ये अस्वच्छता, मुदत संपलेले खाद्यपदार्थ साठवून ठेवणे, तसेच अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यातील नियमांचे उल्लंघन आढळून आले. .ग्राहकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असलेल्या या प्रकारांची गंभीर दखल घेत आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली. त्याचबरोबर सांगली जिल्ह्यातही कारवाई केली असून, तेथील हॉटेलांवर कारवाई केली आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.येथे नियमांचे उल्लंघनद लोटस रिसॉर्ट, मोरवे, लोणावळाद मसल फूड्स (बेकरी), बिबवेवाडीहुमा बेकरी, गणेशनगर, पिंपरी-चिंचवडन्यू महाराष्ट्र बेकर्स, दत्तनगर रस्ता, आंबेगाव बुद्रुकमारकेश व्हेंचर्स, पर्वती, सहकारनगरस्विन्स्टा ईएनटी, वारजे जकात नाका, कर्वेनगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.