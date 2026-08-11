पुणे

Pune FDA: पुणे-पिंपरीत एफडीएची धडक कारवाई; नियमभंग करणाऱ्या सहा हॉटेल-बेकरींचे परवाने निलंबित

FDA Suspends Six Hotel Bakery Licenses in Pune Pimpri: अन्न व औषध प्रशासनाची स्वच्छता व अन्नसुरक्षेवर लक्ष केंद्रित; नियमभंग, अस्वच्छता आणि मुदत संपलेल्या खाद्यपदार्थांमुळे सहा हॉटेल-बेकरींचे परवाने निलंबित
FDA Inspections in Pune Pimpri Six Hotel Bakery Licenses Suspended and 598 Kg Mawa Seized Over Food Safety Violations

FDA Inspections in Pune Pimpri Six Hotel Bakery Licenses Suspended and 598 Kg Mawa Seized Over Food Safety Violations

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : अन्न व औषध प्रशासनाने पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील हॉटेल, बेकरी, रेस्‍टॉरंट यांची तपासणी केली असता, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सहा आस्थापनांचे परवाने निलंबित केले. याशिवाय कोंढवा बुद्रुक परिसरात विनापरवाना वाहतूक केला जाणारा ५९८ किलो मीठा मावा जप्त केला असून, त्याची किंमत सुमारे दीड लाख रुपये आहे.

Loading content, please wait...
pune
Pimpri Chinchwad
district
food safety in Maharashtra
FDA raid on sweets
Marathi News Esakal
www.esakal.com