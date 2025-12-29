Pune Municipal Elections: घड्याळासोबत जावं ही कार्यकर्त्यांची इच्छा, दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढणार; रोहित पवारांनी केलं शिक्कामोर्तब

पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र लढणार आहेत. शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी यासंदर्भात माहिती आहे. सुरुवातीला दोन्ही पक्ष एकत्र लढणार असल्याची चर्चा होती. मात्र, त्यानंतर शरद पवार गट महाविकास आघाडीबरोबर लढणार असल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र, आता यात मोठा ट्विस्ट बघायला मिळाला असून दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चाही बघायला मिळते आहे. .आज माध्यमांशी बोलताना रोहित पवार म्हणाले, ''पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण स्वतंत्र चिन्हावर लढणार आहेत. यासंदर्भात सुप्रियाताई प्रत्येक कार्यकर्त्यांशी बोलल्या, शिक्षकांत शिंदेही बोलले, पिंपरी चिंचवडमध्ये सुद्धा तिथे सर्व कार्यकर्त्यांशी बोलल्यानंतर सर्व कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आलं की आपण घड्याळाबरोबर जाणं हे योग्य ठरू शकतं, त्यामुळे ही लढाई कार्यकर्त्यांची लढाई, हे इलेक्शन कार्यकर्त्यांचे इलेक्शन आहे. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये कार्यकर्त्यांचं म्हणणं समजून घेऊन आम्ही दोन्ही पक्ष हे दोन्ही महानगरपालिका एकत्रित लढणार आहोत'' अशी प्रतिक्रिया रोहित पवार यांनी दिली. .Kolhapur Election : जुन्या सच्च्या कार्यकर्त्यांकडे पाठ… आणि नवख्या उमेदवारांना सरळ उमेदवारी! पक्षात वाढते ‘जुगाडशाही’चे सावट.पुढे बोलताना, ''कार्यकर्ते काही इनपुट देत असतात आणि त्या इनपुटमध्ये सातत्याने हेच येत होतं की पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये आपल्याला घड्याळाबरोबर जावं लागेल. आम्ही कुठेही घड्याळाच्या चिन्हावर लढणार नाही. आम्ही एकत्रित येऊन घड्याळ आणि तुतारी असे दोन चिन्ह घेऊन तिथे लढणार आहोत'', असंही त्यांनी सांगितलं..Kolhapur News: कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीला मोठे वळण! कृष्णराज महाडिक माघार घेणार; कारण आलं समोर.दरम्यान, यावेळी बोलताना रोहित पवार यांनी प्रशांत जगताप यांच्या पक्ष सोडण्यावरही भाष्य केलं.''प्रशांत जगताप हे चांगले पदाधिकारी होते. पण त्यांनी का निर्णय घेतला? कशामुळे घेतला? आज या ठिकाणी मी काय सांगणार नाही. त्याला वेगळी कारण आहेत, फार मोठे कारण आहे. त्यामुळे ते चांगलाच कार्यकर्ता होते. आम्ही एकत्रित काम केलं आहे,'' असं त्यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.