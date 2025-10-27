पुणे

Pune Traffic Jam: पुणे-पिंपरीच्या प्रवेशद्वारांवर कोंडी; दिवाळीची सुट्टी संपल्याने परतीच्या मार्गावर प्रवाशांमुळे वाहनांच्या रांगा

Pimpri Congestion: दिवाळी सुट्टी संपल्याने पुणे-पिंपरी शहरात प्रवेशद्वारांवर वाहतूक कोंडी वाढली. वाहनचालकांना दीड तासांपर्यंत रांगेत थांबावे लागले. कोंडीची कारणे रस्ते कामे, वाढती वाहनसंख्या, अरुंद रस्ते व नियमभंग; उपाययोजना म्हणून स्मार्ट सिग्नलिंग व पर्यायी मार्ग सुचवण्यात आले आहेत.
पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांच्या प्रवेशद्वारांवर दररोज वाहतूक कोंडी होत असून, वाहनचालकांचे अक्षरशः हाल होत आहेत. रविवारी हा त्रास अजूनच जाणवला. दिवाळीची सुट्टी संपत असल्याने रविवारी दिवसभर नागरिक पुण्यात परतत होते. त्यामुळे पुण्याची सर्व प्रवेशद्वारे कोंडीने जाम झाली होती. रविवारी सकाळपासून सायंकाळी चार वाजेपर्यंत ‘सकाळ’च्या बातमीदारांनी घेतलेला आढावा...

