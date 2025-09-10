Pune News : झेन्सार टेक्नॉलॉजीजच्या पिंक रिक्षा उपक्रमामुळे शंभर महिला झाल्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम

पुणे : झेन्सार टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडचे झेन्सार फाउंडेशन व आस्था सोशल फाऊंडेशन यांच्या पुढाकारने व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या सहकार्याने शहर परिसरातील शंभर महिलांना रिक्षा चालविण्याचे प्रशिक्षण, बॅच, तसेच परवाना देवून रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या पिंक रिक्षा उपक्रमामुळे लाभार्थी महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मोठी मदत झाली आहे. खराडी येथील झेन्सार कंपनीच्या प्रांगणात सहभागी महिलांना प्रशिक्षण प्रमाणपत्र व पहिल्या टप्प्यात वीस जणींना अर्थसाहाय्यातून पिंक रिक्षा देण्यात आल्या..शहरातील गरजू महिलांना रिक्षा ड्रायव्हिंग, आर्थिक साक्षरता आणि उद्योजकतेचे प्रशिक्षण देवून त्यांचे आर्थिक स्वातंत्र्य वाढवणे, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक वाहतूकीला प्रोत्साहन देणे या उद्देशाने या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सहा आठवड्याचे हे प्रशिक्षण होते. त्यासाठी शंभर महिलांची निवड करण्यात आली होती. पहिल्या टप्प्यात यातील वीस महिलांना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ व अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून अर्थसाहाय्य देवून पिंक रिक्षा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत..कार्यक्रमासाठी उपसाथित अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या एस.डी.ओ. जयश्री पाटील म्हणाल्या, "हा उपक्रम केवळ रोजगार निर्माण करणारा नाही, तर महिलांच्या आत्मसन्मानाला नवे पंख देणारा आहे. महिला स्वतःच्या कष्टाने कुटुंब उभे करतील, हे समाजासाठी अभिमानास्पद आहे." व्होरा बजाज कंपनीचे बाळासाहेब जाधव म्हणाले, "बजाज कंपनी सदैव समाजोपयोगी प्रकल्पांना पाठिंबा देते. महिलांना रिक्षा चालवण्यासाठी तांत्रिक व आर्थिक साहाय्य देणे आमच्यासाठी आनंदाची बाब आहे.".बजाज कंपनीच्या विभागीय विक्री अधिकारी नंदिनी गोयल म्हणाल्या, "महिला रिक्षा चालक वाढल्यास सुरक्षित, सन्माननीय आणि विश्वासार्ह प्रवासाची नवी दिशा मिळेल. हा प्रकल्प अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरेल."कॉसमॉस बँकेच्या मुख्य व्यवस्थापक स्वाती नलावडे म्हणाल्या, "कॉसमॉस बँक महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी नेहमीच कटिबद्ध आहे. महिला रिक्षा प्रकल्पाला आम्ही पूर्ण सहकार्य देऊ." महाव्यवस्थापक जितेंद्र जाधव, म्हणाले, "हा उपक्रम महिलांच्या आत्मनिर्भरतेकडे नेणारा मोठा टप्पा आहे. यामुळे त्यांच्या आत्मविश्वासात प्रचंड वाढ होईल.".या संधीचा उपयोग करून स्वावलंबनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्धार प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या महिलांनी यावेळी व्यक्त केला. झेंसरचे सी.एस.आर. प्रमुख भानुश्री शर्मा, कार्यक्रम अधिकारी गुरुराज कुलकर्णी यांनी संयोजन केले."पूर्वी मी एका खाजगी कंपनीत व त्यानंतर एका शाळेत मदतनीस म्हणून काम करीत होते. झेन्सर कंपनीच्या माध्यमातून रिक्षा चालविण्याचे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर मला लगेचच एका खाजगी बँकेने रिक्षासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले. आज मी माझ्या वेळेनुसार सहा-सात तास रिक्षा चालवते. त्यातून मला दररोज आठशे ते हजार रुपये मिळतात. मी स्वतः रोजगार उभा केल्याचा आनंद वाटत आहे. आज संपूर्ण शहरभर मी प्रवाशांना सेवा देत आहे.'रत्नपली गायकवाड - प्रशिक्षित रिक्षा चालक, घोरपडी."या प्रशिक्षणामुळे मला रोजगार तर मिळालाच परंतु आत्मविश्वासही आला. मी घरची कामे उरकून दुपारी रिक्षा घेऊन व्यवसायासाठी बाहेर पडते. सायंकाळी सात वाजेपर्यंत मी सातशे ते आठशे रुपयांचा व्यवसाय करते. मी घरासाठी काहीतरी मदत करू शकते याचा मला आज आनंद होत आहे.'कांचन लांडगे - प्रशिक्षित रिक्षा चालक, कात्रज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.