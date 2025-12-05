पुणे

Pune Development: पुण्यात १२५० कोटींच्या कामांचा धडाका; आचारसंहितेपूर्वी होणार लोकार्पण, भूमिपूजन, महापालिका आयुक्तांकडून आढावा

Pune to Inaugurate Major Projects Before Model Code: पुणे महापालिकेची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी तब्बल १२४९ कोटींच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजनाचा जलद धडाका सुरू झाला आहे. प्रमुख उड्डाणपूल, पाणीपुरवठा, सांडपाणी आणि आपत्ती व्यवस्थापन प्रकल्पांना वेग आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे महापालिकेची आचारसंहिता लवकरच लागण्याची शक्यता वर्तवली जात असल्याने राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे; पण आता महापालिका प्रशासनाचीही लगबग सुरू झाली आहे.

