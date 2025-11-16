पुणे

PMC Abhay Yojana : पैसे भरणाऱ्या थकबाकीदारांचा सन्मान, पुण्यात अभय योजना सुरू; नियमित करदाते कौतुकापासून दूर

PMC Launches 'Abhay Yojana' with Tax Defaulters' Welcome : पुणे महापालिकेने थकबाकीदारांना मिळकतकर थकबाकीवर ७५ टक्के सवलत देणाऱ्या 'अभय योजने'ची सुरुवात रांगोळी आणि फुले देऊन सन्मानपूर्वक केली, ज्यामुळे पहिल्याच दिवशी ६ कोटी १५ लाख रुपये जमा झाले, मात्र या 'आदरातिथ्या'मुळे नियमित करदाते आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहरातील प्रामाणिक करदाते न चुकता दरवर्षी मिळकतकर भरतात. त्यावेळी त्यांची रांगोळी काढून, फूल देऊन कोणी स्वागत करत नाही. साधे कौतुकही करत नाही. मात्र, अभय योजनेचा लाभ घेणाऱ्या थकबाकीदारांचे महापालिकेच्या कार्यालयांत जोरदार स्वागत करण्यात आले. थकबाकीदारांनी पैसे भरल्याने शनिवारी विविध कार्यालयांमध्ये त्यांचा सन्मान करण्यात आला. पहिल्या दिवशी सहा कोटी १५ लाख रुपये जमा झाले.

