PMC Abhay Yojana : पैसे भरणाऱ्या थकबाकीदारांचा सन्मान, पुण्यात अभय योजना सुरू; नियमित करदाते कौतुकापासून दूर

पुणे : शहरातील प्रामाणिक करदाते न चुकता दरवर्षी मिळकतकर भरतात. त्यावेळी त्यांची रांगोळी काढून, फूल देऊन कोणी स्वागत करत नाही. साधे कौतुकही करत नाही. मात्र, अभय योजनेचा लाभ घेणाऱ्या थकबाकीदारांचे महापालिकेच्या कार्यालयांत जोरदार स्वागत करण्यात आले. थकबाकीदारांनी पैसे भरल्याने शनिवारी विविध कार्यालयांमध्ये त्यांचा सन्मान करण्यात आला. पहिल्या दिवशी सहा कोटी १५ लाख रुपये जमा झाले. .महापालिकेच्या प्रकल्पांसाठी निधीची गरज आहे. त्यासाठी १५ नोव्हेंबर ते १५ जानेवारीदरम्यान अभय योजना राबवून मिळकतकराच्या थकबाकीवर ७५ टक्के सवलत दिली जाणार आहे. यातून जमा होणारा निधी विकास आराखड्यातील रस्ते करणे, भूसंपादन करणे यासह अन्य कारणांसाठी वापरला जाणार आहे. महापालिकेने यापूर्वी २०१५-१६, २०१६-१७, २०२०-२१, २०२१-२२ अशी चार वेळा अभय योजना राबविली होती. त्यानंतर आता यंदा निवासी आणि व्यावसायिक, अशा सर्व मिळकतधारकांसाठी ही योजना राबविली जात आहे. त्यात चार लाख ८१ हजार ९०५ मिळकती असून, त्यातून पाच हजार ५२९ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. त्यापैकी आता किती रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होतात, हे पाहणे आवश्यक आहे..अभय योजनेची सुरुवात शनिवारपासून झाली. त्या पार्श्वभूमीवर मिळकतकर विभागाचे प्रमुख रवी पवार यांनी परिपत्रक काढून नागरिकांच्या स्वागतासाठी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये अल्हाददायक वातावरण असावे, योजनेची माहिती देणारा फलक दर्शनी भागात लावावा, फुलांची, रांगोळीची सजावट करून करदात्यांचे प्रसन्न वातावरणात स्वागत करावे, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार शनिवारी महापालिकेच्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये रांगोळी काढून, माळा लावून, दारावर फुले लावून थकबाकीदार मिळकतधाराकांच्या स्वागताची तयारी केली होती. काही ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत केले.इतके आदरातिथ्य होत असल्याने थकबाकीदारांना आश्चर्याचा धक्का बसला. हा सन्मान महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना रुचला नाही. मात्र, साहेबांचा आदेश असल्याने आम्ही प्रसन्न वातावरणात सर्वांचे स्वागत केले, असे एका कर्मचाऱ्याने सांगितले..प्रामाणिक करदात्यांची 'लकी ड्रॉ' गुंडाळलीप्रामाणिक करदाते दरवर्षी न चुकता मिळकतकर भरतात. त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी म्हणून भेट वस्तू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये 'लकी ड्रॉ' काढून मोटार, दुचाकी, मोबाईल, टीव्ही यांसारख्या वस्तू वाटप केल्या जात होत्या. पहिल्या वर्षी हा उपक्रम उत्तमपणे पार पडला. दुसऱ्या वर्षी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आणि प्रामाणिक करदात्यांच्या सन्मानाचा कार्यक्रम गुंडाळण्यात आला. आता याचा विरोधाभास म्हणजे महापालिकेचे अधिकारी चक्क परिपत्रक काढून थकबाकीदारांचे स्वागत करण्याचे आदेश देत आहेत.अभय योजनेच्या पहिल्या दिवशी एक हजार ५३ जणांनी ६.१५ कोटींची थकबाकी जमा केली आहे. थकबाकीदारांनी या योजनेकडे सकारात्मकपणे बघावे, त्यांनी नियमित कर भरावा, थकबाकी कमी व्हावी, या उद्देशाने कार्यालयांमध्ये सजावट करावी, त्यांचे स्वागत करावे, या उद्देशाने आदेश दिले होते. नियमित करदात्यांचे आम्हाला सहकार्य असते.- रवी पवार, उपायुक्त, मिळकतकर विभाग, पुणे महापालिका.एकूण मिळकती- १४,८६,८६२२५४५.११ - २०२५-२६चे अपेक्षित उत्पन्नएक एप्रिल ते १५ नोव्हेंबरपर्यंतची जमा रक्कम - १,७८८.५९अभय योजनेसाठी पात्र थकबाकीदार - ४,८१,९०५अपेक्षित वसुली - ५,५२९.४१पहिल्या दिवशीची वसुली - ६.१५.