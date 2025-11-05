Road Development : बावधन-पाषाण रस्त्याचे रुंदीकरण मार्गी लावा; पाहणीनंतर अतिरिक्त आयुक्तांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना

पुणे : महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी चांदणी चौकाजवळील बावधन-पाषाण या विकास आराखड्यातील रखडलेल्या रस्त्याच्या कामाची सोमवारी (ता. ३) पाहणी केली. वनविभाग व खासगी जागा मालकांकडून तातडीने भूसंपादन करून संबंधित रस्ता ३६ मीटर रुंद करण्याचे काम मार्गी लावण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या..यावेळी मालमत्ता विभागाचे उपायुक्त प्रशांत ठोंबरे, भूसंपादन विभागाचे उपायुक्त निखिल मोरे यांच्यासह पथविभाग, बांधकाम विभाग, मलनिस्सारण विभाग व कोथरूड बावधन क्षेत्रीय कार्यालयाचे अधिकारी उपस्थित होते. महापालिकेच्या हद्दीतील बावधन-पाषाण हा विकास आराखड्यातील रस्ता चांदणी चौक येथून सुरू होऊन संरक्षण विभागाच्या हद्दीपर्यंत ३६ मीटर इतका आहे..Pune Crime : बाजीराव रस्त्यावर भरदिवसा थरार; तरुणाचा कुकरीने वार करून खून.पश्चिम उपनगरातील नागरिकांकडून या रस्त्याचा वापर केला जातो. दरम्यान, रस्ता रुंदीकरणाचे काम पूर्ण क्षमतेने न झाल्यामुळे या परिसरात वाहतूक समस्या निर्माण होते. त्याबाबतची पाहणी करून दिवटे यांनी अधिकाऱ्यांना कामाबाबत सूचना दिल्या..दिवटे म्हणाले, ‘‘बावधन-पाषाण या रखडलेल्या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी वन विभाग व खासगी जागा मालकांकडील जागेची आवश्यकता आहे. या जागेसंबंधी संबंधित विभाग व जागा मालकांशी संवाद साधून भूसंपादनाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा. त्यानंतर ३६ मीटर रस्ता रुंदीकरणाचे काम तातडीने करण्यास प्राधान्य द्यावे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.