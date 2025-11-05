पुणे

Road Development : बावधन-पाषाण रस्त्याचे रुंदीकरण मार्गी लावा; पाहणीनंतर अतिरिक्त आयुक्तांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना

PMC Aims to Clear Hurdles for Bavdhan-Pashan Road Widening : पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी चांदणी चौकाजवळील बावधन-पाषाण या विकास आराखड्यातील रखडलेल्या ३६ मीटर रुंद रस्त्याच्या कामाची पाहणी करून, वनविभाग आणि खासगी जागामालकांकडून तातडीने भूसंपादन करून वाहतूक समस्या कमी करण्याचे निर्देश दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी चांदणी चौकाजवळील बावधन-पाषाण या विकास आराखड्यातील रखडलेल्या रस्त्याच्या कामाची सोमवारी (ता. ३) पाहणी केली. वनविभाग व खासगी जागा मालकांकडून तातडीने भूसंपादन करून संबंधित रस्ता ३६ मीटर रुंद करण्याचे काम मार्गी लावण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

