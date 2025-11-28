पुणे

PMC Baner Girl Hostel : बाणेरमध्ये आदिवासी-मागासवर्गीय विद्यार्थिनींसाठी १४ कोटींचे वसतिगृह मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण

Baner Hostel Project Status : पुणे महापालिकेकडून आदिवासी व मागासवर्गीय विद्यार्थिनींसाठी बाणेर येथील गणराज चौकाजवळ १४ कोटी रुपये खर्चून १३२ निवास क्षमतेचे अद्ययावत वसतिगृह मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण केले जाणार आहे.
पुणे : पुण्यासह राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून शहरात येणाऱ्या आदिवासी आणि मागासवर्गीय विद्यार्थिनींसाठी महापालिकेकडून बाणेरमध्ये अद्ययावत वसतिगृह उभारण्यात येत आहे. वसतिगृहाच्या इमारतीच्या चार मजल्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित कामे येत्या चार महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार असून, मार्च २०२६ पर्यंत वसतिगृहाचे संपूर्ण काम महापालिका प्रशासनाकडून पूर्ण केले जाणार आहे.

