PMC Baner Girl Hostel : बाणेरमध्ये आदिवासी-मागासवर्गीय विद्यार्थिनींसाठी १४ कोटींचे वसतिगृह मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण

पुणे : पुण्यासह राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून शहरात येणाऱ्या आदिवासी आणि मागासवर्गीय विद्यार्थिनींसाठी महापालिकेकडून बाणेरमध्ये अद्ययावत वसतिगृह उभारण्यात येत आहे. वसतिगृहाच्या इमारतीच्या चार मजल्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित कामे येत्या चार महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार असून, मार्च २०२६ पर्यंत वसतिगृहाचे संपूर्ण काम महापालिका प्रशासनाकडून पूर्ण केले जाणार आहे. .राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आदिवासी, मागासवर्गीय विद्यार्थिनी, तरुणी शिक्षण आणि नोकरीच्या निमित्ताने पुण्यात येतात. संबंधित विद्यार्थिनींची निवासाची सोय व्हावी, या उद्देशाने महापालिकेकडून बाणेर येथील गणराज चौकाजवळ वसतिगृह उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. महापालिकेच्या समाज विकास विभागाकडून संबंधित वसतिगृह उभारण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार, मागील तीन ते चार वर्षांपासून या वसतिगृहाचे काम महापालिकेच्या भवन विभागाकडून सुरू आहे. पार्कींगसह चार मजल्यांच्या इमारतीमध्ये वसतिगृह असणार असून, वसतिगृहाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर १३२ विद्यार्थिनींच्या राहण्याची व्यवस्था तेथे होणार आहे..कामाची सद्यःस्थितीवसतिगृहासाठी चार मजल्याचे काम पूर्ण झाले. इमारतीच्या छतावरील पाण्याच्या टाकीचे काम सध्या सुरू आहे. याबरोबरच अंतर्गत भागातील रंगकाम सुरू आहे. इमारतीच्या बाहेरील रंगकाम, प्रकल्पाच्या ठिकाणचा विकास, मुख्य प्रवेशद्वाराचे काम आणि सीमाभिंतीचे काम अद्याप अपूर्ण आहे. यावर्षीच्या कामासाठी तीन कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. संबंधित काम पूर्ण झाल्यास राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून शहरात येणाऱ्या आदिवासी, मागासवर्गीय विद्यार्थिनी, तरुणींना वसतिगृह उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे..बाणेर येथे आदिवासी आणि मागासवर्गीय विद्यार्थिनी, तरुणींसाठी वसतिगृह उभारण्याचे काम सुरू आहे. पार्कींगसह चार मजल्याचे काम केले जात आहे. पुढील वर्षी मार्च महिन्यापर्यंत संबंधित काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.- रोहिदास गव्हाणे, प्रमुख, भवन विभाग, महापालिका.दृष्टिक्षेपात…१४ कोटी रुपयेवसतिगृह उभारणीसाठी येणारा खर्चएकूण – ३६ खोल्या (विद्यार्थिनी निवासी क्षमता १३२)दुसरा, तिसरा, चौथा मजला प्रत्येकी १२ खोल्या (विद्यार्थिनी निवास क्षमता ४४)पहिला मजला – वर्ग खोल्या, स्वयंंपाकघर, कार्यालय, बैठक खोली, उपाहारगृहतळमजला – पार्किंग.