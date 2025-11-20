PMC Action : 'शेकोटी' पेटवल्यास आता खैर नाही! थंडीत प्रदूषण वाढल्याने पुणे महापालिकेकडून दंडात्मक कारवाईचा इशारा

पुणे : थंडी वाढली आहे. त्यामुळे खासगी, सरकारी कार्यालये, आस्थापना, गृहप्रकल्पांच्या प्रवेशद्वारांवर, सार्वजनिक ठिकाणांवर शेकोट्या पेटवून त्याभोवती ऊब घेणारे नागरिक बसल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. पण आता यापुढे कुठेही शेकोटी पेटविल्याचे निदर्शनास आले, तर महापालिकेडून कारवाई केली जाणार आहे. शेकोट्यांमुळे हवेच्या प्रदूषणात वाढ होत असल्याने प्रशासनाने कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. .थंडीपासून बचाव करण्यासाठी सकाळी फिरण्यासाठी घराबाहेर पडणारे नागरिक, विद्यार्थी यांबरोबरच खासगी, सरकारी कार्यालये, आस्थापना, गृहनिर्माण संस्था, व्यापारी संकुले अशा विविध ठिकाणी शेकोटी पेटविण्यास सुरुवात झाली आहे. शेकोटी पेटविण्यासाठी लाकूड, कचरा, कोळसा, प्लॅस्टिकच्या वस्तू जाळल्या जातात. त्यापासून निर्माण होणाऱ्या धुरामुळे हवेच्या प्रदूषणात वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे..Satara Crime: पोलिस असल्याचे भासवून पिंपोड्यात भरदिवसा वृद्धाला लुटले; तीन लाख रुपयांच्या सोन्याच्या अंगठ्या लंपास.शेकोट्यांमुळे निर्माण होणारा धूर, कार्बन मोनॉक्साईड, पीएम १०, पीएम २.५ आणि अन्य हानिकारक वायूंचे उत्सर्जन होऊन श्वसनावर परिणाम होतो. त्यामुळे दमा, अस्थमा व इतर श्वसनाचे त्रास नागरिकांना होत असल्याचे महापालिकेने नमूद केले आहे..केंद्र सरकारच्या हवा, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या ‘राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कार्यक्रमाच्या’ मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, उघड्यावर कोळसा/जैविक पदार्थ (बायोमास/प्लॅस्टिक/रबर) आणि इतर कचरा जाळण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यानुसार, शहरात गृहसंकुल, व्यावसायिक संकुल व अन्य ठिकाणी, रस्त्यांवर शेकोट्या पेटविल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित सुरक्षा रक्षक, सफाई कामगार, इतर कामगार व्यक्ती, महापालिकेचे कर्मचारी, कंत्राटी कामगार, ठेकेदाराकडील नियुक्त कंत्राटी कामगार यांच्यावर महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाअंतर्गत दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी दिलेल्या पत्रामध्ये नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.