PMC Action : 'शेकोटी' पेटवल्यास आता खैर नाही! थंडीत प्रदूषण वाढल्याने पुणे महापालिकेकडून दंडात्मक कारवाईचा इशारा

PMC Bans Bonfires Due to Air Pollution : थंडी वाढल्यामुळे खासगी/सरकारी कार्यालये आणि सार्वजनिक ठिकाणी पेटवल्या जाणाऱ्या शेकोट्यांमुळे (लाकूड, कचरा, प्लॅस्टिक जाळून) हवेचे प्रदूषण वाढत असल्याने, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पुणे महापालिकेने अशा शेकोट्या दिसल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
पुणे : थंडी वाढली आहे. त्यामुळे खासगी, सरकारी कार्यालये, आस्थापना, गृहप्रकल्पांच्या प्रवेशद्वारांवर, सार्वजनिक ठिकाणांवर शेकोट्या पेटवून त्याभोवती ऊब घेणारे नागरिक बसल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. पण आता यापुढे कुठेही शेकोटी पेटविल्याचे निदर्शनास आले, तर महापालिकेडून कारवाई केली जाणार आहे. शेकोट्यांमुळे हवेच्या प्रदूषणात वाढ होत असल्याने प्रशासनाने कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.

