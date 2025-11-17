पुणे

PMC Biometric : कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची, पुणे महापालिका; नोंदणी करण्याचा अतिरिक्त आयुक्तांचा आदेश

PMC Restarting Biometric Attendance : पुणे महापालिकेची ऑनलाइन हजेरी यंत्रणा बंद पडल्यानंतर 'सकाळ'ने केलेल्या पोलखोलची गंभीर दखल घेऊन प्रशासनाने आता 60 बायोमेट्रिक मशिन बसवण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, अतिरिक्त आयुक्तांनी कर्मचाऱ्यांची नोंदणी त्वरित पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची ऑनलाइन हजेरी बंद झाल्याने ‘आओ जाओ...घर तुम्हारा’ अशी अवस्था झाली होती. हा प्रकार चव्हाट्यावर आणल्यानंतर आता प्रशासनाने बायोमेट्रिक हजेरीसाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. नवीन ठेकेदार नियुक्त करून महापालिकेच्या विविध कार्यालयांमध्ये ६० मशिन बसविण्यात येणार आहेत. सर्व खातेप्रमुख व उपायुक्तांनी त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी, अधिकाऱ्‍यांची नोंदणी करून घ्यावी, असा आदेश अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी काढला आहे.

