PMC Biometric : कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची, पुणे महापालिका; नोंदणी करण्याचा अतिरिक्त आयुक्तांचा आदेश

पुणे : महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची ऑनलाइन हजेरी बंद झाल्याने 'आओ जाओ...घर तुम्हारा' अशी अवस्था झाली होती. हा प्रकार चव्हाट्यावर आणल्यानंतर आता प्रशासनाने बायोमेट्रिक हजेरीसाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. नवीन ठेकेदार नियुक्त करून महापालिकेच्या विविध कार्यालयांमध्ये ६० मशिन बसविण्यात येणार आहेत. सर्व खातेप्रमुख व उपायुक्तांनी त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची नोंदणी करून घ्यावी, असा आदेश अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी काढला आहे. .पुणे महापालिकेच्या कामकाजाची वेळ सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी ६.१५ अशी आहे. परंतु, बहुतांश कर्मचारी साडेदहा वाजले तरी महापालिकेत येत नाहीत. कर्मचाऱ्यांची हजेरी घेण्यासाठीची महापालिकेची यंत्रणा बंद पडून अनेक महिने झाले, तरीही ती सुरू केलेली नाही. त्यामुळे बेशिस्तपणात आणखी भर पडली आहे. याबाबत 'सकाळ'ने १४ ऑक्टोबरला वृत्त प्रसिद्ध करून याची पोलखोल केली होती. आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी याची गंभीर दखल घेऊन तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त एम. जे. प्रदीप चंद्रन यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली. कार्यालयीन कामकाजावर कोणाचेही नियंत्रण नाही, महापालिकेत शिस्त असलीच पाहिजे, असे आयुक्तांनी बजावले आहे. त्यानंतर चंद्रन यांनी सर्व विभागप्रमुखांना नोटिसा बजावून कर्मचारी वेळेचे पालन करत नसतील, तर विभागप्रमुखांवरच कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला होता..कर्मचाऱ्यांच्या ऑनलाइन हजेरीवरून विद्युत, सामान्य प्रशासन आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागांत समन्वय नसल्याचे समोर आले होते. १५ दिवसांत सुधारणा करा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असा आदेश आयुक्तांनी दिल्यानंतर गतिमान झालेल्या प्रशासनाने बायोमेट्रिक हजेरीसाठी ठेकेदार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया एका महिन्यात पूर्ण केली. हे काम पुढील पाच वर्षांसाठी मे. फीटेक सोल्यूशन एलएलपी कंपनीला दिले आहे. या ठेकेदारामार्फत महापालिका भवन इमारत, एक ते पाच परिमंडळ कार्यालये, १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिकसाठी नावनोंदणी सुरू होणार आहे. ही बायोमेट्रिक हजेरी आधार कार्डाशी जोडलेली असेल. सर्व विभागप्रमुखांनी त्यांच्या कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांची नोंदणी त्वरित करून घ्यावी, असा आदेश अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी परिपत्रकाद्वारे दिला आहे..नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रेआधार कार्डमहापालिकेचे ओळखपत्रआधारला लिंक असलेला मोबाईल नंबरपगार पावतीकामाची वेळ.महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या बायोमेट्रिक हजेरीसाठी नवीन ठेकेदार नियुक्त केला आहे. हे काम पाच वर्षांसाठी दिले असून, त्यासाठी ७० लाखांच्या खर्चाला मान्यता मिळालेली आहे. पहिल्या टप्प्यात कर्मचाऱ्यांची नोंदणी होईल. बायोमेट्रिक मशिन कर्मचाऱ्यांच्या पगाराशी जोडल्या जाणार आहेत. सर्व कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करून एक जानेवारी २०२६ पासून नवीन यंत्रणा कार्यान्वित होणार आहे.- मनीषा शेकटकर, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग.