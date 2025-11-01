PMC Schools : पुणे महापालिकेचा 'साडे चार कोटी'चा प्रस्ताव रद्द! आयुक्तांनी वाचवले पालिकेचे पैसे; पुस्तके खरेदीतील 'घाई'वर प्रश्नचिन्ह!

पुणे : शैक्षणिक वर्ष संपण्यासाठी अवघे सहा महिने शिल्लक असताना महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी महापालिका प्रशासनाने तयार केलेला साडे चार कोटी रुपयांची पूरक व व्यावसायिक पुस्तके खरेदीचा प्रस्ताव अखेर रद्द करण्यात आला. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी संबंधित प्रस्ताव दफ्तरी दाखल केल्याचे शुक्रवारी सांगितले. .महापालिकेच्या शाळांमधील दुसरी ते पाचवीच्या वर्गामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी, गणित, इंग्रजी, कृत्रिम बुद्धीमत्ता, संगणक या विषयांच्या लेखन संचासाठी पूरक व व्यावसायिक पुस्तके खरेदीचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. महापालिकेने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीचे व विद्यार्थ्यांना लेखन सरावासाठी व्यावसायिक पुस्तकांची गरज असल्याचे कारण पुढे करत हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर सादर केला होता. .मात्र, शैक्षणिक वर्ष संपण्यासाठी सहा महिने शिल्लक असताना तसेच महापालिकेचे मुद्रणालय असताना आताच खासगी प्रकाशन संस्थेकडून पुस्तके खरेदी करण्याचे कारण काय ? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला होता. त्याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध करत या प्रकाराकडे लक्ष वेधल्याने महापालिका प्रशासनावर मोठ्या प्रमाणात टीकेची झोड उठली होती..Pune News : बालभारती पौडफाटा रस्त्यासाठी नवीन आराखड्याचा घाट.दरम्यान, शुक्रवारी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या उपस्थितीत स्थायी समितीची बैठक झाली. या बैठकीत संबंधित प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यावेळी आयुक्त राम यांनीही शाळा संपण्यासाठी सहा महिने उरले असताना, हा प्रस्ताव कसा सादर केला, असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच हा प्रस्ताव रद्द करून दफ्तरी दाखल करण्याच्या सूचना प्रशासनास दिल्या. त्यामुळे पुस्तक खरेदीच्या नावाखाली महापालिकेच्या तिजोरीतून जाणाऱ्या साडे चार कोटी रुपये वाचण्यास मदत झाली आहे..शाळा संपण्यासाठी काही महिने शिल्लक आहेत. त्यामुळे हा प्रस्ताव मान्य केला नाही. संबंधित प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.- नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.