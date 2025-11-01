पुणे

PMC Schools : पुणे महापालिकेचा 'साडे चार कोटी'चा प्रस्ताव रद्द! आयुक्तांनी वाचवले पालिकेचे पैसे; पुस्तके खरेदीतील 'घाई'वर प्रश्नचिन्ह!

PMC Scraps ₹4.5 Crore Book Purchase Proposal : शैक्षणिक वर्ष संपायला फक्त सहा महिने शिल्लक असताना, पुणे महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी साडे चार कोटी रुपयांची पूरक व व्यावसायिक पुस्तके खरेदी करण्याचा वादग्रस्त प्रस्ताव आयुक्त नवल किशोर राम यांनी अखेर रद्द करून, महापालिकेच्या तिजोरीतील ४.५ कोटी रुपये वाचवले.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शैक्षणिक वर्ष संपण्यासाठी अवघे सहा महिने शिल्लक असताना महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी महापालिका प्रशासनाने तयार केलेला साडे चार कोटी रुपयांची पूरक व व्यावसायिक पुस्तके खरेदीचा प्रस्ताव अखेर रद्द करण्यात आला. महापालिका आयुक्‍त नवल किशोर राम यांनी संबंधित प्रस्ताव दफ्तरी दाखल केल्याचे शुक्रवारी सांगितले.

