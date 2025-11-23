PMC News : कचरा प्रक्रिया प्रकल्प बंद ठेवल्यास खैर नाही! १०० किलोहून अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायट्यांवर महापालिकेची करडी नजर

पुणे : शहरात दररोज १०० किलोपेक्षा जास्त ओला कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना (बल्क वेस्ट जनरेटर) प्रक्रिया प्रकल्प राबविण्याचे बंधनकारक केले आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने प्रकल्प बंद आहेत, असे महापालिकेच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे प्रकल्प बंद असलेल्या संस्था व सोसायट्यांचे आता सर्वेक्षण करून त्यांना कचरा प्रक्रिया प्रकल्प तत्काळ सुरू करण्याचे महापालिकेने सांगितले आहे..शहरातील मोठ्या आस्थापना, हॉटेल, रेस्टॉरंट, खानावळी, मंगल कार्यालये आणि मोठ्या गृहनिर्माण संस्था, अशा १०० किलोपेक्षा जास्त ओला कचरा निर्माण करणाऱ्या संस्था, आस्थापना, गृहनिर्माण संस्था, हॉटेल, रेस्टॉरंट यांना २००० मधील बांधकाम नियमावलीनुसार ओला कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत बंधनकारक केले होते. शहरातील एक हजार ९४२ आस्थापनांमध्ये दररोज २० टनांहून अधिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. .Loni Crime : भाडेकरूंची माहिती न दिल्याने लोणी काळभोरमध्ये घरमालकावर गुन्हा!.ओल्या कचऱ्याच्या नावाखाली शेतीसाठी मिश्र कचरा दिला जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. त्याची महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी गांभीर्याने दखल घेतली. त्याबाबत घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे अधिकारी आणि कोठी कार्यालयांमधील आरोग्य निरीक्षक यांची कौर यांनी बैठक घेतली. त्यात ओल्या कचऱ्याच्या व्यवस्थापनावर अधिक लक्ष देण्याबाबत व सोसायट्यांमधील ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याबाबतच्या सूचना दिल्या.कौर म्हणाल्या, ‘‘हॉटेल, खानावळी, मंगल कार्यालये आणि मोठ्या सोसायट्या ज्या ठिकाणी दररोज १०० किलोहून अधिक ओला कचरा निर्माण होतो, त्यांनीच ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक आहे. अशा आस्थापनांकडून दररोज साधारण २० टनांहून अधिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे अपेक्षित आहे. सर्व आरोग्य निरीक्षक व उपआरोग्य निरीक्षकांनी आपापल्या परिसरातील अशा ठिकाणांना सातत्याने भेटी द्याव्यात, तेथील ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित आहेत की नाही, याची पाहणी करावी. त्याचा सविस्तर अहवाल तयार करावा, असा आदेश दिला आहे.’’.‘सोसायट्यांना मार्गदर्शन करणार’कचऱ्यावर प्रक्रिया करताना सोसायट्यांना अडचणी आल्यास त्यांनी याबाबतची नोंद महापालिकेसमवेत करावी. महापालिकेकडून अशा सोसायट्यांना १७ संस्थांमार्फत मार्गदर्शन केले जाणार असल्याचेही अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी सांगितले. तसेच, लोणी काळभोरमधील वडाळे वस्ती येथे वनविभागाच्या जागेत बेकायदा मिश्र कचरा टाकला जातो. तेथून ओल्या कचऱ्याच्या नावाखाली शेतीसाठी मिश्र कचरा दिला जात असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर या प्रकाराची चौकशी करून कारवाई केली जाईल, असेही कौर यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.