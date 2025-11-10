PMC News : अस्वच्छता करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा; कसबा विश्रामबाग क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत १० लाखांचा दंड वसूल

स्वारगेट : कसबा विश्रामबाग क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत अस्वच्छता करणाऱ्यांवर महापालिकेने गेल्या दहा महिन्यांत दंडात्मक कारवाई केली आहे. जानेवारी २०२५ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत एकूण १ हजार ७७८ जणांवर कारवाई करत तब्बल १० लाख ६९ हजार ८६४ रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला..या कारवाईत मुख्यतः सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणे, कचरा टाकणे, थुंकणे, प्लास्टिक कारवाईसह रस्त्यावर कचरा जाळणे अशा प्रकारांवर कारवाई झाली आहे.स्वच्छतेबाबत नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी आणि परिसर स्वच्छ राखण्यासाठी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने नियमित गस्त वाढवून ही कारवाई अधिक गतीने सुरू ठेवली आहे. या कालावधीत जानेवारी २०२५मध्ये सर्वाधिक ३४९ प्रकरणांवर कारवाई करून २ लाख ६ हजार ९५० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. तर अस्वच्छता केल्याप्रकरणी १ हजार ६९९ नागरिकांवर दंड आकारून ८ लाख ३० हजार ४६४ रुपये वसूल करण्यात आले आहेत..शहर स्वच्छ ठेवणे ही केवळ आरोग्य विभागाची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. परिसरात स्वच्छतेसाठी नियमित गस्त घालून कारवाई केली जाते. पुढील काळात जनजागृतीसोबतच कठोर कारवाई सुरूच राहील.- महेंद्र सावंत, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक, कसबा विश्रामबाग क्षेत्रीय कार्यालयप्रशासनाची कारवाई योग्य दिशेने आहे, पण दंडाबरोबरच परिसरात पुरेशा कचरापेट्या आणि मनुष्यबळ असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. अनेक ठिकाणी कचरा टाकण्यासाठी जागा नसल्याने नागरिकांना त्रास होतो.- रोहन सुरवसे-पाटील, नागरिक.महिना\tप्रकरणे\tदंडाची रक्कमजानेवारी २०२५\t३४९\t२ लाख ६ हजार ९५०फेब्रुवारी २०२५\t१८५\t१ लाख ३ हजार ८५०मार्च २०२५\t१३०\t८६ हजार ५४एप्रिल २०२५\t१७३\t७६ हजार ३००मे २०२५\t १२६\t५९ हजार ७६०जून २०२५ \t१३९\t८४ हजार ७००जुलै २०२५\t १६३\t७६ हजार ४५० ऑगस्ट २०२५\t१६८\t१ लाख २२ हजार ४५०सप्टेंबर २०२५\t१६२\t१ लाख ९ हजार ४५०ऑक्टोबर २०२५\t १८३\t १ लाख ४३ हजार ९००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.