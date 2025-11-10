पुणे

PMC News : अस्वच्छता करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा; कसबा विश्रामबाग क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत १० लाखांचा दंड वसूल

PMC Fines on Unhygienic Practices : पुणे महापालिकेच्या कसबा विश्रामबाग क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२५ या दहा महिन्यांच्या कालावधीत सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणे, थुंकणे आणि कचरा टाकणे अशा एकूण १,७७८ जणांवर दंडात्मक कारवाई करून तब्बल १० लाख ६९ हजार ८६४ रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
स्वारगेट : कसबा विश्रामबाग क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत अस्वच्छता करणाऱ्यांवर महापालिकेने गेल्या दहा महिन्यांत दंडात्मक कारवाई केली आहे. जानेवारी २०२५ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत एकूण १ हजार ७७८ जणांवर कारवाई करत तब्बल १० लाख ६९ हजार ८६४ रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.

