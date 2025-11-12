पुणे

PMC Action : कसब्यातील अतिक्रमणे, फलकांवर कारवाई करा, आयुक्तांच्या सूचना; रासनेंसह अधिकाऱ्यांकडून पाहणी

PMC Commissioner Directs Action in Kasba : पुणे मनपा आयुक्तांनी कसबा मतदारसंघातील आमदार हेमंत रासने यांच्या 'स्वच्छ, सुंदर आणि विकसित कसबा' अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी, अतिक्रमण, राडारोडा, बेवारस वाहने आणि अनधिकृत फलक यांसारख्या समस्या महिनाभरात दूर करून दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत, तसेच बेवारस वाहने हटवण्यासाठी नागरिकांना 'पीटीपी ट्रॅफिक' ॲप वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
पुणे : कसबा मतदारसंघातील पायाभूत सुविधांशी संबंधित त्रुटी व समस्या महिनाभरात दूर कराव्यात, रस्त्यांवरील राडारोडा, बेवारस वाहने तसेच अतिक्रमण आणि अनधिकृत फलकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याच्या सूचना पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.

