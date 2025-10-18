पुणे

PMC Bonus Scam : सुरक्षा रक्षकांना ना बोनस ना वेतन, ऐन दिवाळीत कर्मचारी हवालदिल; ठेकेदार महापालिकेला देईना दाद

Contract Workers Denied Diwali Bonus : पुणे महापालिकेच्या परिमंडळ तीनमधील १६५ कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांना ठेकेदार कंपनीकडून दिवाळी बोनस आणि ६५ रक्षकांना वेतनही न मिळाल्याने त्यांच्यासमोर दिवाळी साजरी करण्याचा प्रश्न उभा राहिला आहे.
PMC Contract Security Guards Left Without Pay and Bonus, Commissioner's Diwali Order Ignored.

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे महापालिकेतील कर्मचाऱ्‍यांना हजारो रुपयांचा बोनस जमा झाला आहे, कंत्राटी कामगारांनाही पगार वाढवून मिळाला आहे, अशी स्थिती असताना परिमंडळ तीनमधील १६५ कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांना बोनस देण्यात आला नाहीच. त्यातील ६५ जणांना वेतनही मिळाले नाही. त्यामुळे हे कर्मचारी हवालदिल झाले आहे. अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराला संपर्क केला तरीही त्याने प्रतिसाद दिला नाही अशी अवस्था झाल्याने कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड होत नसल्याचे समोर आले आहे.

