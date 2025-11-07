पुणे

PMC Scam : पुणे महापालिकेत २ कोटींचा गैरव्यवहार! कर्मचाऱ्यांचे गणवेश आणि 'इकोचिप' पावडर ९ वर्षांपासून गोदामात पडून

Pune Corporation Loses ₹2 Crore : पुणे महापालिकेत २ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार? ९ वर्षांपूर्वी खरेदी केलेले गणवेशाचे कापड आणि 'इकोचिप' पावडर गोदामात पडून, मनसेच्या तक्रारीनंतर आयुक्तांकडून चौकशीचे आदेश.
Pune Corporation Loses ₹2 Crore

Pune Corporation Loses ₹2 Crore

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे महापालिकेच्या भांडार विभागाकडून नऊ वर्षापूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशाचे कापड, साड्या खरेदी केल्या. पण हे साहित्य वाटप न करता गोदामात ठेवून देण्यात आले. दोन वर्षापूर्वी घनकचरा विभागासाठी इकोचिप पावडर खरेदी केली ती देखील विनावापर पडून आहे. यात महापालिकेचे दोन कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. पण ठेकेदारांचे बिलही वेळेवर दिले आहेत. यात भ्रष्टाचार झाला असून, याची चौकशी करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे.

Loading content, please wait...
crime
Corruption
pmc
Corruption Case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com