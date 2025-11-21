पुणे

PMC Election : महापालिकेच्या इच्छुकांची उडाली झोप, पुण्यात मतदारांची पळवापळवी; पहिल्याच दिवशी गंभीर त्रुटी उघड

Shifting of Hundreds of Voters Exposed : पुणे महापालिकेच्या प्रारूप मतदारयादीत मोठ्या गोंधळाचे चित्र समोर; एका प्रभागातील शेकडो मतदारांना दुसऱ्या प्रभागात टाकले, भौगोलिक हद्दीचे उल्लंघन झाल्यामुळे इच्छुक उमेदवारांनी प्रशासनाच्या कामावर तीव्र आक्षेप घेतला.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महापालिका प्रशासनाने प्रारूप मतदारयादी केल्यानंतर आता त्यातील मतदारांची पळवापळवी समोर येण्यास सुरुवात झाल्याने इच्छुक उमेदवारांची झोप उडाली आहे. एका प्रभागातील शेकडोंच्या संख्येने मतदार अन्य प्रभागांत टाकण्यात आले आहेत. यामध्ये भौगोलिक हद्दीचे पालन झाले नाही. पहिल्याच दिवशी इच्छुकांनी अनेक गंभीर त्रुटी समोर आणल्या असून, प्रशासनाच्या कामावर आक्षेप घेतले जात आहेत.

