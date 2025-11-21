PMC Election : महापालिकेच्या इच्छुकांची उडाली झोप, पुण्यात मतदारांची पळवापळवी; पहिल्याच दिवशी गंभीर त्रुटी उघड

पुणे : महापालिका प्रशासनाने प्रारूप मतदारयादी केल्यानंतर आता त्यातील मतदारांची पळवापळवी समोर येण्यास सुरुवात झाल्याने इच्छुक उमेदवारांची झोप उडाली आहे. एका प्रभागातील शेकडोंच्या संख्येने मतदार अन्य प्रभागांत टाकण्यात आले आहेत. यामध्ये भौगोलिक हद्दीचे पालन झाले नाही. पहिल्याच दिवशी इच्छुकांनी अनेक गंभीर त्रुटी समोर आणल्या असून, प्रशासनाच्या कामावर आक्षेप घेतले जात आहेत. .पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी गुरुवारी प्रभागनिहाय प्रारूप मतदारयादी जाहीर केली आहे. महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रभागनिहाय याद्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. तसेच मतदारयादीची प्रत मिळावी यासाठी निवडणूक शाखेकडे पैसे भरण्यात आले आहेत. इच्छुक उमेदवारांनी दुपारपासून मतदान केंद्रनिहाय मतदारांची नावे तपासण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये अनेक गडबडी केल्याचे समोर येत आहे..काय आहेत आक्षेप?१. प्रभाग क्रमांक २० शंकर महाराज मठ-बिबवेवाडी या प्रभागातील मतदार टाकण्यात आले आहेत. यामध्ये डायस प्लॉट, सेना दत्त पेठ, पानमळा, चैत्रबन सोसायटी येथील शेकडो मतदारांचा समावेश आहे. तर याच प्रभागातील रम्य नगरी, प्रेम नगर सोसायटी, गुरुराज सोसायटीचा काही भाग, सातारा रस्त्यावरील काही सोसायट्या असा मोठा भाग अन्य प्रभागाला जोडण्यात आल्या आहेत. अजूनपर्यंत पूर्ण मतदारयादी तपासून झालेली नाही. त्यामुळे यात अजून मोठा घोळ समोर येण्याची शक्यता असल्याचे उमेदवारांकडून सांगितले जात आहे.२. प्रभाग क्रमांक ३६ सहकारनगर पद्मावती येथील शाहू कॉलेज, पर्वती पोलिस ठाणे, पंचमी हॉटेल या भागातील मतदार प्रभाग क्रमांक २८ नवी पेठ-पर्वती या प्रभागामध्ये गेले आहेत. हक्काचा मतदार अन्य प्रभागात गेल्याने उमेदवारांचे टेंशन वाढले आहे..Pune Crime Update : पुण्यात मंगळवार पेठेत चोरट्यांचा धाडसी डाव; सात लाखांचा ऐवज लंपास.३. प्रभाग क्रमांक एक कळस धानोरी लोहगाव उर्वरित आणि प्रभाग क्रमांक तीन विमाननगर लोहगाव या दोन्ही प्रभागांमधील मतदार एकमेकांमध्ये टाकण्यात आले आहेत. प्रभाग क्रमांक सात गोखलेनगर-वाडकेवाडीमधील अनेक याद्या या थेट प्रभाग क्रमांक १२ शिवाजीनगर मॉडेल कॉलनी या प्रभागात टाकण्यात आल्या आहेत.४. यादी क्रमांक १३५ आणि १५३ या दोन याद्यातील यामध्ये जवाहरनगर, आयसीएस कॉलनी, भोसलेनगर, सिंचननगर, सायली सोसायटी येथील मतदार दुसऱ्या प्रभागात गेले आहेत. अन्य याद्यांमधूनही मतदारांची पळवापळवी झाल्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे..मतदारयाद्यांवर आल्या होत्या तक्रारीपुणे शहरात माणिकबाग, वारजे, कर्वेनगर, मध्यवर्ती पेठांमधील प्रभाग, हडपसर येथेही मोठ्या गडबडी झालेल्या आहेत. महापालिकेने मतदार याद्या फोडण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला गेला आहे, असा दावा केला गेला होता. प्रारूप मतदारयाद्या तयार करताना आरोग्य निरीक्षक व अन्य कर्मचाऱ्यांवर राजकीय प्रभाव टा कून मतदारांची पळवापळवी होत असल्याचा आरोप केला होता. काही प्रभागांबाबत थेट तक्रारीही दाखल झाल्या होत्या. त्यानंतरही असे प्रकार घडल्याने प्रशासनाच्या कामावर इच्छुक उमेदवारांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.