PMC Election: एकनाथ शिंदेंची किंमत फक्त १२ जागा, भाजप-शिवसेना युती तुटण्याच्या उंबरठ्यावर! राजकीय भूकंप येणार?

पुणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्यातील जागावाटपाचा वाद चिघळला आहे. महायुतीत सहभागी असलेल्या शिवसेनेला भाजपकडून अपेक्षित जागा मिळत नसल्याने पक्षात कमालीची नाराजी पसरली आहे. भाजपने शिवसेनेला सुरुवातीला केवळ १२ जागांची ऑफर दिली होती, तर नंतर ती वाढवून १५ जागांपर्यंत नेली. मात्र शिवसेनेची मागणी किमान ३५ ते ४५ जागांची आहे. ही मागणी मान्य न झाल्यास महायुतीतून बाहेर पडण्याचा किंवा स्वबळावर लढण्याचा इशारा शिवसेनेकडून देण्यात येत आहे..उमेदवारांना फॉर्म देऊन स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवूशिवसेनेच्या उपनेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना भाजपची ही भूमिका दुय्यम वागणूक वाटत आहे. पक्षाच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास २९ जानेवारीला स्वतंत्र यादी जाहीर करण्याची तयारी शिवसेनेने केली आहे. शिवसेनेच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले की, आम्ही आमचे प्रस्ताव एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवले आहेत. मात्र अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यास मजबूत उमेदवारांना फॉर्म देऊन स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवू. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी तर थेट मुंबईत जाऊन एकनाथ शिंदे यांची मध्यरात्री भेट घेतली आणि स्वबळावर लढण्याची मागणी केली. स्वबळावर उतरल्यास पक्षाचे चिन्ह घराघरांत पोहोचेल आणि किमान २० ते २५ नगरसेवक निवडून येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..Delhi BJP Leader Video : "हिंदी शिक नाही तर चालता हो"... भाजपच्या महिल्या नेत्याची अफ्रिकन फुटबॉलपटूला धमकी, व्हिडिओ व्हायरल.१५ जागांचा प्रस्तावगुरुवारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेनेच्या नेत्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत १५ जागांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. शिवसेनेने जागांमध्ये वाढ करण्याची मागणी केली, मात्र भाजपकडून अधिक जागा हव्या असतील तर मुंबईतील वरिष्ठ नेत्यांशी बोलावे, असा सल्ला देण्यात आला. यावरून जागावाटपाचा अंतिम निर्णय मुंबई पातळीवरून होईल, असे स्पष्ट झाले आहे. युतीच्या घोषणेनंतर झालेल्या पहिल्या आणि दुसऱ्या बैठकीत शिवसेनेचे महानगर प्रमुख रवींद्र धंगेकर यांना हेतुपुरस्सर बोलावले नाही, यामुळेही कार्यकर्त्यांमध्ये रोष आहे..शिवसैनिकांच्या भावना तीव्रशिवसैनिकांच्या भावना तीव्र झाल्या आहेत. एका कार्यकर्त्याने म्हटले की, भाजपला मोठे करण्यासाठी आम्ही त्यांचे बोट धरले होते. आता आमच्या पक्षाला वाढू द्या. सन्मानजनक जागा मिळाल्या नाहीत तर सर्व प्रभागांत मैत्रिपूर्ण लढत होऊ द्या. किमान ३५ जागा मिळाल्या पाहिजेत, अन्यथा स्वतंत्र लढाई अटळ आहे. पक्षाचे वरिष्ठ नेते याबाबत गप्प का आहेत, असा संतप्त सवालही कार्यकर्ते उपस्थित करीत आहेत..राजकीय पक्षांची खिचडीदरम्यान, पुण्यात राजकीय पक्षांची खिचडी सुरू आहे. अजित पवार आणि शरद पवार गटातील बोलणीही चालू आहेत. मात्र शिवसेना-भाजप युतीतील हा वाद लवकर सुटला नाही तर महायुतीच्या एकजुटीला धक्का बसू शकतो. विरोधी पक्ष एकत्र येत असताना सत्ताधारी आघाडीतच फूट पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिवसेनेच्या नाराजीमुळे पुणे महापालिका निवडणूक आणखी चुरशीची होण्याचे संकेत मिळत आहेत..Pune BJP leads in campaign : पुण्यात भाजपचा प्रचाराचा धडाका!, महापालिका निवडणुकीसाठी जबरदस्त नियोजन.