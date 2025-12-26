पुणे

PMC Election: एकनाथ शिंदेंची किंमत फक्त १२ जागा, भाजप-शिवसेना युती तुटण्याच्या उंबरठ्यावर! राजकीय भूकंप येणार?

Pune PMC Seat-Sharing Dispute : पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप-शिवसेना युतीत जागावाटपावरून तणाव वाढला असून, केवळ १२ ते १५ जागांच्या ऑफरमुळे शिवसेनेने महायुतीतून बाहेर पडण्याचा इशारा दिला आहे
BJP–Shiv Sena Seat-Sharing Dispute Escalates Ahead of Pune PMC Elections

BJP–Shiv Sena Seat-Sharing Dispute Escalates Ahead of Pune PMC Elections

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्यातील जागावाटपाचा वाद चिघळला आहे. महायुतीत सहभागी असलेल्या शिवसेनेला भाजपकडून अपेक्षित जागा मिळत नसल्याने पक्षात कमालीची नाराजी पसरली आहे. भाजपने शिवसेनेला सुरुवातीला केवळ १२ जागांची ऑफर दिली होती, तर नंतर ती वाढवून १५ जागांपर्यंत नेली. मात्र शिवसेनेची मागणी किमान ३५ ते ४५ जागांची आहे. ही मागणी मान्य न झाल्यास महायुतीतून बाहेर पडण्याचा किंवा स्वबळावर लढण्याचा इशारा शिवसेनेकडून देण्यात येत आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
pune
Eknath Shinde
pmc
PMC Election
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com