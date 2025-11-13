पुणे

PMC Elections : 'चारच्या पॅनेल'मध्ये योग्य महिला उमेदवार कोण? आरक्षणामुळे मातब्बर नगरसेवकांची मोठी कोंडी!

PMC Election Reservation Sparks Panel Talks : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर १६५ पैकी ८३ जागा महिलांसाठी राखीव झाल्या असून, चारच्या पॅनेलमध्ये योग्य महिला उमेदवार कोण असतील, यावर इच्छुक उमेदवारांमध्ये खलबते सुरू झाली आहेत; तसेच या आरक्षणाने मातब्बर नगरसेवकांची कोंडी झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रभागांमधील आरक्षण निश्‍चित झाल्यानंतर आता इच्छुक उमेदवारांमध्ये खलबते सुरू झाली आहेत. चारचा प्रभाग असल्याने पॅनेलमध्ये संभाव्य उमेदवार कोण असतील?, महिलांसाठी आरक्षित असलेल्या जागी योग्य उमेदवार कोण असेल, यावरून चर्चांना सुरुवात झाली आहे.

