PMC Election 2025 : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपकडून गुप्त सर्वेक्षण; जनतेच्या मनातील उमेदवार ठरवणार

BJP to Decide Candidates via Survey : पुणे महापालिकेची निवडणूक लढविण्यासाठी भाजपचा उमेदवार पक्षाकडून सर्वेक्षण करून निश्चित केला जाणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले असून, महायुती शक्य नसल्यास मैत्रीपूर्ण लढत होईल; मात्र मनभेद होणार नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे महापालिकेची निवडणूक लढविण्यासाठी भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी रस्सीखेच सुरू असून, आपल्याला उमेदवारी मिळावी, यासाठी नेत्यांकडे फिल्डिंग लावली जात आहे. त्यातच आता भाजपचा उमेदवार ठरविण्यासाठी पक्षाकडून सर्वेक्षण केले जाणार असल्याचे भाजपचे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचे प्रभारी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

