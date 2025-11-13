PMC Election 2025 : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपकडून गुप्त सर्वेक्षण; जनतेच्या मनातील उमेदवार ठरवणार

पुणे : पुणे महापालिकेची निवडणूक लढविण्यासाठी भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी रस्सीखेच सुरू असून, आपल्याला उमेदवारी मिळावी, यासाठी नेत्यांकडे फिल्डिंग लावली जात आहे. त्यातच आता भाजपचा उमेदवार ठरविण्यासाठी पक्षाकडून सर्वेक्षण केले जाणार असल्याचे भाजपचे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचे प्रभारी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले..बावनकुळे यांनी पुण्यात माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘‘जनतेच्या मनात ज्याला मान्यता आहे, त्यालाच उमेदवारी दिली जाईल. यासाठी भाजपने सर्वेक्षण सुरू केले आहे, त्यावर जिंकून येण्याचे मेरिट कोणामध्ये आहे, हे त्यातून जाणून घेतले जाईल. त्याआधारे उमेदवार निश्चित करण्यासाठी आम्ही पुढे जात आहोत.’’.महायुतीबाबत बावनकुळे म्हणाले, ‘‘ज्या ठिकाणी महायुती शक्य आहे, तेथे महायुती करू. पण महायुती होणार नसेल तर मैत्रीपूर्ण लढत लढू, पण मनभेद होणार नाहीत, असा निर्णय कालच्या समन्वय बैठकीत झाला आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत ३ कोटी १८ लाख मते घेऊन आम्ही निवडून आलो, तशीच स्थिती स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत असेल. मित्रपक्ष लढताना महायुतीवर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.’’.Viral Video Sangli Crime : ब्रेकिंग! सांगलीत भरदिवसा पोलिसांसमोर गोळीबार करण्याचा प्रयत्न; कलगुटकी खून प्रकरणातील सूत्रधारांना शूट करणार तेवढ्यात....शरद पवार यांच्यासोबत अजित पवार जाणार, याबाबत बावनकुळे म्हणाले, ‘‘आपली महायुती आहे, त्यात मनभेद होऊ नये, एवढंच म्हणणे आहे. अजित पवार यांचे चिन्ह घड्याळ आहे, त्यावर त्यांनी कोणाला लढवायचे याचा निर्णय त्यांनी घ्यावा. .कमळावर कोणाला लढवायचे, हे आम्ही ठरवू. ज्यांच्याकडे ओबीसी प्रमाणपत्र आहे. त्या सर्वांनाच उमेदवारी मिळाली पाहिजे. शरद पवार नेमके कोणत्या ओबीसींना उमेदवारी मिळणार नाही, हे सांगत असले तरी ते ओबीसी कोण हे आम्हाला माहिती नाही.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.