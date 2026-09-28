Pune News : झाडणकाम ठेकेदाराला सहा लाखाचा दंड

पुणे - शहरात जास्त मनुष्यबळ देऊनही चांगल्या पद्धतीचे झाडणकाम होत नसल्याने बिबवेवाडी आणि वानवडी-रामटेकडी क्षेत्रीय कार्यालयाचे काम बघणाऱ्या ठेकेदाराला महापालिकेने तब्बल ६ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे..पुणे महापालिकेने शहरातील झाडणकाम करण्यासाठी यापूर्वी सुमारे ४ हजार ८०० कर्मचारी ठेकेदारांमार्फत घेतले होते. पण शहराची हद्दवाढ झाल्याने सुमारे ४ हजार ७०० इतके मनुष्यबळ वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यात प्रमुख रस्त्यांसह अंतर्गत छोटे रस्त्येही झाडण्याचे काम ठेकेदारांना देण्यात आले. तसेच पूर्वी झाडणकाम व्यवस्थित झाले नाही तर महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होत होती. पण आता ही जबाबदारी ठेकेदारांवर टाकण्यात आल्याने त्यांना थेट जबाबदार धरले जात आहे..अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर, उपायुक्त संतोष वारुळे यांनी संपूर्ण शहरात फिरून झाडणकामाचा आढावा घेतला आहे. त्यात अस्वच्छता दिसल्यानंतर ठेकेदाराला त्वरित कचरा उचलून घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, बिबवेवाडी आणि वानवडी-रामटेकडी या दोन क्षेत्रीय कार्यालयाचे काम एकाच ठेकेदाराकडे आहे. त्यांना दोन वेळा सूचना देऊनही कामात सुधारणा झालेली नाही. अनेक ठिकाणी रस्त्यावर ठिकठिकाणी कचरा पडलेला दिसून आला, क्रोनीक स्पॉटची संख्या कमी झालेली नाही.त्यामुळे बिबवेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीसाठी ३ लाख २५ हजार तर रामटकेडी-वानवडी क्षेत्रीय कार्यालयातील हद्दीसाठी २ लाख ७५ हजार रुपयांचा दंड ठेकेदाराला ठोठावण्यात आला आहे, अशी माहिती उपायुक्त संतोष वारूळे यांनी दिली..नव्या निविदेसाठी बैठकमहापालिका प्रशासनाने झाडणकामाच्या धोरणात बदल करून सध्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या पाच ठेकेदारांमध्ये ४ हजार ७०० कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवून दिली. पण हे धोरण प्रायोगिकतत्वावर असल्याने त्यासाठी तीन महिन्याची मुदत होती. त्यातील दोन महिने संपत आले आहेत. शहरात स्वच्छतेचे प्रमाण यापूर्वीपेक्षा वाढलेले आहे.दरम्यान आता या धोरणानुसार काम करून घेण्याचा एकच महिना राहिला आहे. त्यामुळे आता पुढील वर्षभरासाठी निविदा काढण्यात येणार असून, त्याची पहिली बैठक परिमंडळ व क्षेत्रीय कार्यालय अधिकाऱ्यांसोबत झाली आहे. आता वरिष्ठ पातळीवर चर्चा होऊन निविदा काढली जाणार आहे. या निविदेला उशिर झाल्यास ठेकेदारांना मुदतवाढ द्यावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.