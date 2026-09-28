पुणे

Pune News : झाडणकाम ठेकेदाराला सहा लाखाचा दंड

पुणे महापालिका प्रशासनाने झाडणकामाच्या धोरणात बदल करून सध्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या पाच ठेकेदारांमध्ये ४ हजार ७०० कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवून दिली. पण.....
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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - शहरात जास्त मनुष्यबळ देऊनही चांगल्या पद्धतीचे झाडणकाम होत नसल्याने बिबवेवाडी आणि वानवडी-रामटेकडी क्षेत्रीय कार्यालयाचे काम बघणाऱ्या ठेकेदाराला महापालिकेने तब्बल ६ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

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