PMC Action : कचरा वाहतुकीची क्षमता वाढणार; ‘बीआरसी’ गाड्यांची संख्या दहाने वाढविण्याचा आदेश

पुणे : महापालिकेच्या गाड्या कचरा उचलण्यासाठी उशिरा येत असल्यावरून प्रशासन आणि स्वच्छ संस्थेमध्ये वाद सुरू झाला आहे. त्यावर तोडगा म्हणून कचरा वाहतूक करणाऱ्या 'बीआरसी' या १० ते १२ टन कचऱ्याची वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांची संख्या दहाने वाढवली जाणार आहे. अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी आज हे आदेश दिले..गेल्या तीन महिन्यांत शहरातील एक हजार ७६ फीडर पॉइंटपैकी ३२ टक्के ठिकाणी गाड्या उशिरा आल्या, तर सहा टक्के ठिकाणी गाड्या आल्याच नाहीत. गाड्या उशिरा येण्यामुळे शहरात ४०० हून अधिक ठिकाणी कचरा रस्त्यावर साचून राहत आहे. कचरा वेचक महिलांचे काम पूर्ण झाले तरी त्यांना गाड्यांची वाट पाहत बसावे लागते, असा आरोप स्वच्छ संस्थेने केला होता. दरम्यान, यावर बुधवारी (ता. १२) 'सकाळ'मध्ये वृत्त प्रकाशित झाले आहे..अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी आज घनकचरा विभाग आणि मोटार वाहन विभागाची समन्वय बैठक घेतली. त्यामध्ये या प्रश्नावर चर्चा करण्यात आली. शहरातील ओला व सुका कचरा संकलन करण्यासाठी ८२ 'बीआरसी' वाहने आहेत. त्यापैकी साधारणपणे दहा टक्के गाड्या या देखभाल-दुरुस्तीसाठी बंद असतात. त्यामुळे प्रत्यक्षात ७४ गाड्या कचरा उचलण्यासाठी उपलब्ध असतात. त्यामुळे गैरसोय होत आहे. कचरा संकलनासाठी उशीर होऊ नये यासाठी भाडेतत्त्वावर आणखी दहा गाड्या त्वरित घ्या आणि होणारा उशीर कमी करा, अशा सूचना कौर यांनी मोटार वाहन विभागाला केल्या आहेत.पवनीत कौर म्हणाल्या, ''स्वच्छ संस्थेच्या प्रतिनिधींसोबत माझी चर्चा झाली आहे. कचरा उचलण्यास उशीर होत आहे. त्यामुळे गाड्या वाढविण्याचे आदेश दिले आहेत. स्वच्छ संस्थेच्या माध्यमातून काम करणारे कचरा वेचक यांच्या समस्यांकडेही लक्ष दिले जाईल.''.एका गाडीतून १० ते १२ टन वाहतूक'बीआरसी' या गाडीतून एका वेळेला आठ ते दहा टन ओला कचरा जाऊ शकतो, तर सुका कचरा हा १२ टनांपर्यंत वाहून नेला जातो. सध्या महापालिकेकडे एकूण ८२ गाड्या असून, त्यात महापालिकेच्या मालकीच्या ४२ गाड्या आहेत, तर ४० गाड्या ठेकेदाराच्या आहेत.वर्गीकरणासाठी जनजागृतीची गरजमहापालिकेकडून नगर रस्ता भागात कचरा वेचकांऐवजी थेट घंटागाडीतून कचरा गोळा केला जात आहे. हा प्रायोगिक प्रकल्प राबविला जात आहे. यात अपेक्षित यश मिळत असले तरी नागरिकांकडून ओला आणि सुका कचरा असा वर्गीकरण करून दिला जात नाही. त्यामुळे याबाबत जनजागृती करणे आवश्यक आहे, असे पवनीत कौर यांनी सांगितले.