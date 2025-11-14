पुणे

PMC Action : कचरा वाहतुकीची क्षमता वाढणार; ‘बीआरसी’ गाड्यांची संख्या दहाने वाढविण्याचा आदेश

PMC to Increase Garbage Transport Fleet : कचरा संकलनासाठी महापालिकेच्या गाड्या उशिरा येत असल्याच्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी कचरा वाहतूक करणाऱ्या 'बीआरसी' गाड्यांची संख्या १० ने वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत.
PMC to Increase Garbage Transport Fleet

PMC to Increase Garbage Transport Fleet

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महापालिकेच्या गाड्या कचरा उचलण्यासाठी उशिरा येत असल्यावरून प्रशासन आणि स्वच्छ संस्थेमध्ये वाद सुरू झाला आहे. त्यावर तोडगा म्हणून कचरा वाहतूक करणाऱ्या ‘बीआरसी’ या १० ते १२ टन कचऱ्याची वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांची संख्या दहाने वाढवली जाणार आहे. अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी आज हे आदेश दिले.

Loading content, please wait...
pune
vehicles
pmc
garbage news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com