PMC News : पुण्यातील विहिरींचे जीआयएस सर्वेक्षण; भूजल व्यवस्थापनासाठी महापालिकेची पुढाकार

पुणे : शहरातील भूजल साठ्यांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून आता शहरातील विहिरी आणि इंधन विहिरींचे भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) पद्धतीने सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्याद्वारे भूजल पातळी जाणून घेण्याचे काम महापालिका करणार आहे. .महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, अनेक ठिकाणी पाणीपुरवठा अपुरा आणि अनियमित होतो. त्यामुळे नागरिकांकडून विहिरी आणि इंधन विहिरींद्वारे भूजलसाठ्याचा वापर केला जातो. घरगुती वापराबरोबरच व्यावसायिक, संस्थांच्या ठिकाणी भूजलसाठ्याचा वापर केला जात आहे. भविष्यातील पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन, तसेच भविष्यात पाण्याचे व्यवस्थापन अधिक चांगल्या पद्धतीने करण्यासाठी शहरातील भूजलसाठ्याचे सर्वेक्षण, संवर्धन करण्याचे निश्चित केले आहे.पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी भूजल स्रोतांची माहिती महापालिकेकडे असणे आवश्यक आहे..PMC Parking Scam : ठेकेदारांना जरब बसवणारी व्यवस्था हवी; नागरिकांची मागणी; ठोस निर्णय न घेतल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा.शहरात किती विहिरी, इंधन विहिरी आहेत, त्याचा वापर कशासाठी होतो, भूजलाचा अतिरिक्त वापर कुठे होतो, हे निश्चित करण्यासाठी सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्याद्वारे भूजल वापराचे नियोजन करून त्यावर नियंत्रणही आणणे शक्य होणार आहे. पाणीटंचाईच्या वेळी, आपत्कालीन प्रसंगात या सर्वेक्षणाचा उपयोग होणार आहे..भूजल स्रोतांची माहिती मिळाल्यावर त्यावर आधारित भूगर्भातील पाण्याचे व्यवस्थापन करण्याचेही नियोजन पालिकेने केले आहे. भूजल साठ्याच्या सर्वेक्षणासाठी शुक्रवारी स्थायी समितीत ८३ लाख ७५ हजार रुपये खर्चाच्या कामाला मान्यता देण्यात आली. त्याद्वारे शहरातील विहिरी आणि पाच हजार इंधन विहिरींचे सर्वेक्षण केले जाईल. संबंधित काम सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्कद्वारे केले जाणार असून, त्यांच्याकडून महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.