PMC News : पुण्यातील विहिरींचे जीआयएस सर्वेक्षण; भूजल व्यवस्थापनासाठी महापालिकेची पुढाकार

PMC's GIS Survey for Groundwater : पुणे महापालिका शहरातील भूजल साठ्याचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी 83.75 लाख रुपये खर्चून विहिरी आणि इंधन विहिरींचे भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) द्वारे सर्वेक्षण करणार आहे, जेणेकरून भविष्यात भूजल पातळीचे चांगले व्यवस्थापन करता येईल.
पुणे : शहरातील भूजल साठ्यांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून आता शहरातील विहिरी आणि इंधन विहिरींचे भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) पद्धतीने सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्याद्वारे भूजल पातळी जाणून घेण्याचे काम महापालिका करणार आहे.

