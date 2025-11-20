Pune News : पुण्यात मनमानी खोदाईला ब्रेक! नियम मोडणाऱ्या ठेकेदाराचे काम मनपाने थांबवले; आधी रस्ते दुरुस्त करा, मगच पुढचे काम

पुणे : शहरात रस्ते खोदाई करताना नियम मोडणाऱ्या ठेकेदाराचे काम महापालिकेने स्थगित केले आहे. खोदकाम केलेले रस्ते आधी दुरुस्त करा, फोटोसह त्याचा अहवाल सादर करा, मगच पुढची परवानगी दिली जाईल, अशी नोटीस पथ विभागाने ठेकेदाराला बजावली आहे. मनमानी खोदाईच्या विरोधात ‘सकाळ’ने वृत्त प्रसिद्ध करून हा प्रकार चव्हाट्यावर आणला होता. .शहरात सीसीटीव्हीचे जाळे निर्माण करण्यासाठी गृह विभागाने निविदा मंजूर केली आहे. त्यासाठी ठेकेदाराकडून केबल टाकण्यासाठी रस्ते खोदाई केली जात आहे. त्याचप्रमाणे महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्षासाठीही भूमिगत केबल टाकण्याचे काम स्वतंत्रपणे सुरू आहे. सीसीटीव्हीसाठी रस्ते खोदाई केल्यानंतर दुरुस्तीचे काम महापालिकेचे आहे. तर आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रासाठी केल्या जाणाऱ्या खोदाईनंतर रस्ते दुरुस्तीचे काम हे संबंधित ठेकेदाराने करणे आवश्यक आहे..Amravati Crime: अमरावती हादरली! युवकाची पूर्ववैमनस्यातून हत्या.नियमानुसार ५०० मीटरपर्यंत खोदाई झाल्यानंतर रस्ते दुरुस्त करायचे. त्यानंतर पुढील खोदकाम करावे. पण त्याकडे दुर्लक्ष करत रस्ते दुरुस्ती न करता सरसकट शहरात खोदाई सुरू केली. ‘सकाळ’ने शहरातील हे विदारक वास्तव मांडल्यानंतर महापालिकेने आज दिनेश इंजिनिअरिंग ठेकेदाराला नोटीस बजावून काम थांबविण्याचे आदेश दिले. जेवढे खोदकाम झाले, त्याची आधी दुरुस्ती करावी. फोटोसह अहवाल सादर करावा. त्यानंतरच पुढील खोदाईची परवानगी दिली जाईल, असे बजाविल्याचे पथ विभागप्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी सांगितले..‘सीसीटीव्ही’ची खोदाईही थांबलीमहापालिकेने सीसीटीव्हीसाठी केबल टाकणाऱ्या ठेकेदाराचीही खोदाई थांबविली आहे. या ठेकेदाराने खोदलेले पादचारी मार्ग, रस्ते दुरुस्त करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्यामुळे पुढील आठवड्यात महापालिकेतर्फे हे काम पूर्ण झाल्यानंतरच सीसीटीव्हीसाठी खोदाई करण्यास परवानगी दिली जाणार असल्याचे पावसकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.