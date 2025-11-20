पुणे

Pune News : पुण्यात मनमानी खोदाईला ब्रेक! नियम मोडणाऱ्या ठेकेदाराचे काम मनपाने थांबवले; आधी रस्ते दुरुस्त करा, मगच पुढचे काम

PMC Halts Road Digging Work for Rule Violation : पुणे शहरात रस्ते खोदाईचे नियम मोडणाऱ्या दिनेश इंजिनिअरिंग या ठेकेदाराचे काम महापालिकेने स्थगित केले असून, खोदलेले रस्ते दुरुस्त करून फोटोसह अहवाल सादर केल्यावरच पुढील खोदकामाला परवानगी दिली जाईल, अशी सक्त ताकीद पथ विभागाने बजावली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहरात रस्ते खोदाई करताना नियम मोडणाऱ्या ठेकेदाराचे काम महापालिकेने स्थगित केले आहे. खोदकाम केलेले रस्ते आधी दुरुस्त करा, फोटोसह त्याचा अहवाल सादर करा, मगच पुढची परवानगी दिली जाईल, अशी नोटीस पथ विभागाने ठेकेदाराला बजावली आहे. मनमानी खोदाईच्या विरोधात ‘सकाळ’ने वृत्त प्रसिद्ध करून हा प्रकार चव्हाट्यावर आणला होता.

